Mapa Mundi ganó el Municipal al derrotar a Prelude Rye

Con una conducción al óleo por parte de Vagner Leal y presentación de Josiane Gulart, el norteño Mapa Mundi ganó de muy buena forma el clásico Municipal URU G2 disputado ayer en Maroñas.



El del Xeque Mate logra rutilante triunfo a cuatro cifras tras haber corrido el Latino y la milla del Piñeyrúa, subió en distancia a recorrer y o hizo de brillante manera, tomó la vanguardia desde albores de la prueba y se vino, en parciales suaves hasta mitad de recorrido, hasta el mismo disco.



Tanto Prelude Rye, que se acercó en pleno codo como Her Majesty que cambió formas de moverse en carrera, fueron a buscar al Cape Town en mitad de recta, pero, Leal lee había guardado resto al suyo y logró mantener medio cuerpo delante de Prelude Rye que no pudo sumar su cuarto título al hilo. Fue tercero Her Majesty a cuerpo y cuarto dejando cuarto a varios cuerpos a Pingo que descontó para ocupar el cuarto puesto dejando quinto a Nathan.



El ganador detuvo el teletimer en 2´29”47 para recorrer la milla y media.



La carrera tuvo a Mapa Mundi en vanguardia, hasta ecuador de la prueba Mitterrand vino moviendo junto al de Gulart, en Villa Violeta se acercó Her Majesty que quedó junto a Nathan, antes de entrar a la recta quedó tercero Prelude Rye.



En la recta, todos lo intentaron, en sentencia fue primero Mapa Mundi.



Excelente triunfo de Blanco Pillo en el clásico Alvaro Vargas Guillemette al derrotar a Programático por dos cuerpos y tres cuartos en destacados 1’11”14, el defensor del Lucía y Matías les movió la prueba desde el vamos y sus rivales no pudieron con el Posse que con este triunfo pasa a encabezar el ranking de los nacidos en 2019.



Blanco Pillo venía de buenas perfomances a nivel estelar en arena y césped, al obtener el clásico de este domingo que da a tope de su generación, fue tercero Sherlock Holmes, compañero de ruta en vanguardia del ganador, a la cabeza del escolta llegado cuarto a media cabeza Kodiak Wells que no pudo descontar en forma recta. Fue quinto Bernardo.



La carrera tuvo en Sherlock Holmes y Blanco Pillo en delantera seguidos por Residerado y Programático, detrás se ubicaban Kodiak Wells y The Sting.



Apenas giraron el codo el tordillo que entrena Germán González mantuvo ventajas, le vinieron por dentro y por fuera a descontar, nadie pudo con el Posse que ganó de excelente forma.



En las primeras de cambio la generación 2019, Blanco Pillo pasa a dominar y queda pronto para enfrentar al más pintado en los próximos clásicos de cara a lo que es el camino a Campeones y el Criterium que consagra al mejor potrillo del año. Desde Las Piedras llegó el ganador, e ilusiona.





La veterana le marcó la cancha a la potranca, le corrió la carrera de la misma manera que Girona Fever le había corrido, ahogándola, a sus grupas por segundo andarivel, por ello y por qué mantiene su nivel a sus siete años Rainha Pioneira, la yegua récord de Maroñas luego de la reapertura.



Luis Cáceres le corrió la prueba a Girona Fever, y vaya si le rindió la forma, corrieron apareadas desde albores de competencia, ambas movieron los relojes, salieron en 22”92 seguidas por Persea y Bella Ciao quedando detrás Boarding Road.



Apenas girado el codo Rainha Pioneira y Girona Fever recorrieron 200 metros pegadas, cuando Federico Piriz llamó a la suya, Cáceres no terminaba de mover a la del Belmont. En los 250 Rainha Pioneira comenzó a prevalecer sobre la noble potranca, en los 150 se desprendió para llegar a la sentencia con cuerpo y tres cuartos delante de Girona Fever, fue tercera Bella Ciao a varios cuerpos cerrando el rentado Boarding Road.



Excelente desde todo concepto el triunfo de Rainha Pioneira que en buenos 57”79 regresa al podio tras caer ante Girona Fever por tres veces en cortometrajes en arena y dos triunfos en césped. Rainha Pioneira logra su vigésimo primer triunfo en Maroñas, 16 de ellos de corte estelar quedando a solo uno del récord de Enjoy.



Ganó Rainha, se festeja en el Belmont.