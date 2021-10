La localía del uno - dos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La disputa del Longines Gran Premio Latinoamericano G1 le trae a nuestra hípica vientos de cambios. El triunfo de Aero Trem, un caballo nacido en Brasil que realizó toda su campaña en Uruguay le da a nuestro país el segundo Latino de la historia y el primero corriendo de locales.



Importante, desde donde se le mire, sumando tiempo récord, sumando que el puesto de escolta fue para Atlético el Culano, la hípica uruguaya gana en este Latino más de lo que cada uno puede pensar.



Ganar una carrera itinerante no es nada fácil, para nosotros, hasta el pasado domingo estábamos en registro cero y llevamos el negativo de cero en tres a uno ganado en cuatro organizados.



Este triunfo de Aero Trem con escolta de Atlético el Culano repercute en las últimas actuaciones de ambos en Maroñas. Detrás de ambos llegaron ganadores estelares en Chile, Argentina, Perú y Brasil, de ejemplares que venían de actuar en los Estados Unidos y en Arabia Saudita. Y no solo nos importa quienes llegaron detrás, también y mucho les sirve a quienes han competido contra ambos en clásicos de la milla, de largo aliento, y por que no, también acompaña la buena actuación de Gaucho que llegó en un honroso sexto lugar.



Vaya si este Latino suma para nuestra hípica, ¿habrá tenido entre nosotros el real valor? Me lo hace dudar. En la previa a la carrera, valen todas las opiniones, se dudaba de la capacidad locomotiva de Atlético el Culano y hasta restando importancia a quién le había ganado, los que hoy se benefician de la gran actuación del nacido y criado en nuestras praderas.



Y también de los vencidos del “mimado” Aero Trem que gallardamente obtuvo el Longines Gran Premio Latinoamericano G1 en tiempo récord, conducido por un jinete norteño, Vagner Leal, radicado en nuestro país, casado con una entrenadora también norteña que viven junto a su familia en Montevideo desde hace años.



Ese mismo Leal que recibió los aplausos que bajaron desde las tribunas portando el Pabellón Nacional junto a Aero Trem tras el triunfo en la carrera más importante de la región. El mismo que utilizó Antonio Cintra al recibir los premios en el Podio Pablo Falero y que declaró que es “un uruguayo de corazón”.



Uruguay ganó mucho el pasado domingo, el reconocimiento de todas las delegaciones en cuanto a hospitalidad, en cuanto a seguridad y organización. Esa seguridad que fue criticada y que los hechos acaecidos en la Villa Hípica Internacional le dieron la derecha y la razón a los organizadores que trabajaron en equipo para que 3500 personas, aforo dispuesto por el MSP, se cumpliera a rajatabla.



Somos, hasta el próximo Latino, los que dominamos la región, llegamos a dos y vamos por más. Es el turf oriental, que ve la luz en el horizonte cada día mas potente.