El Latinoamericano a sólo 24 horas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La edición 37 del Longines Gran Premio Latinoamericano G1 tuvo en la víspera una más que interesante reunión entre varios de los profesionales que tomarán parte de la gran carrera continental y la prensa, local e internacional.



Varios de ellos dieron a conocer detalles de los viajes de sus pupilos, todos los extranjeros agradecieron la hospitalidad local y la profesionalidad para el trato con todos los caballos que ocupan la Villa Hípica Internacional al costado del Tattersall de Maroñas.



Una de las novedades fueron las palabras del entrenador de Atlético el Culano, Antonio Cintra, que dio a entender que luego de la Classic de Campeones, su pupilo no vendría a lo lejos de los punteros, algo que si hará Aero Trem.



Otra de las noticias salientes que se dio en la mañana de Maroñas es que Adrián Gianetti no viaja a Uruguay por un problema personal lo cual al caballo argentino Village King, un animal “sin prensa” lo correrá el oriental Julio César Méndez que va por su segundo Latino en Maroñas (Latency en 2008).



A sabiendas que Héctor Lazo será de la partida por segunda vez consecutiva, corre a Win Here, el de Villa Carmen adelantó que “estoy muy contento que nos hayan elegido para correr a Win Here, espero hacer una buena carrera, estar definiendo y por que no, que nos toque el Latino en nuestra casa, la verdad es que sería algo soñado. Quiero agradecer a la gente que me confió la monta”.



Por parte del jockey Carlos Trujillo dejó bien en claro que Maroñas tiene una pista de primer nivel muy distinta a Monterrico y que le vendrá muy bien a Nuremberg.



El propietario de Mapa Mundi espera una buena carrera del pingo norteño, de hacerlo así “tengo amigos en Maroñas, me gustaría dejarlo para correr el Ramírez y también pensar en Dubai” agregó Christian Schlegel en su participación del encuentro.



La mesa esta servida para un nuevo Latino, en la previa se corre el Longines Cup - clásico Uruguay G3 y sobre césped los corto metrajes Verona y Chile.