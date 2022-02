Largometrajes en arena y césped marcan la agenda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con diez competencias programadas desde las 16:00 horas de este domingo que incluyen a dos clásicos de G3 Maroñas se apresta a entregar una entretenida reunión. El clásico Los Haras, para ellas va sobre 2000 metros en arena, el Manuel Quintela es para ellos con 21 cuadras de recorrido que se disputará sobre la grama.



Tanto Pepper Mill como Happy Day, ambos pupilos de Facundo Santesteban, viajaron y tuvieron buenas actuaciones en el Hipódromo de San Isidro. La defensora de Mi Ilusión fue 4ª en la Copa de Plata en prueba que batieron el récord de pista. La tordilla llegó a seis cuerpos en una destacadísima actuación, de regreso a Maroñas obtuvo el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 por distanciamiento de Onthefield, su gran enemiga de la carrera. Tres Botas es la sorpresa.



En el Quintela son diez los que van por el premio mayor y se destaca Happy Day, que, tras viajar al Pellegrini obtuvo un valioso 7º puesto, de regreso a Maroñas ganó prueba condicional sobre 1500. En largo y grama se siente a gusto, Don Pata y Ohio Sun cierran triple fórmula.



LEGUISAMO.



Finalmente el único potrillo que no sabía de triunfos fue el ganador del primer clásico de la generación 2019 en Maroñas.



Sherlock Holmes que en su única salida a la pista había sido segundo en Las Piedras obtuvo de fantástica forma en clásico Irineo Leguisamo al derrotar al también pedrense Blanco Pillo en muy buenos 58¨70.



El ¨detective¨ canario tuvo en Eric Acosta a un aliado de lujo ya que, el oriundo de Cerro Colorado, saltó en delantera junto a Aristóteles GG, Carbón y Blanco Pillo mientras que el tordillo The Sting no largó de buena forma y quedó rezagado.



Apenas entrados a la recta final Acosta movió al defensor de las sedas Joaquín, Rocío y Nicolás, ni Carbón ni Aristóteles GG me pudieron mantener el ritmo, sí lo hizo Blanco Pillo que fue su escolta a tres largos, a varios quedó The Sting que dejó crédito abierto cerrando el rentado Aristóteles GG.



AMOROSO.

​

La hermana menor de los buenos de Álvarez y Sócrates, ambos por Honour and Glory, Gladys P., por Posse, obtuvo de muy buena forma el primer clásico para hembras para la generación 2019.



Es que Next Girl es madre de cuatro ejemplares ganadores, se suma Popper, también Honour and Glory, dos de ellos de corte clásico, la potranca que obtuvo la estelar de la víspera y Sócrates.



Tuvo más trabajo que los previsible la defensora de las sedas Uruimporta ya que tuvo que guapear y mucho para soportar la carga de Cuánto te Quiero que mejoró y mucho con respecto a su debut, también había sido escolta de la Posse a seis largos y medio en prueba sobre el mismo recorrido.



Ambas se plantaron en lucha en las dos últimas dos cuadras, cuando Lazo llamó a la orden a la suya, Píriz buscó a Gladys P. que respondió y se desprendió de su hermana paterna para llegar con medio largo de ventaja a la sentencia empleando buenos 59¨54 en una pista que se encontraba con fuerte viento cruzado y una persistente llovizna en el barrio de Ituzaingo. que le da más valor aún a las dos potrancas que definieron.



Gladys P. quedó como líder, Cuánto te Quiero en puerta, fue 3ª Cafetina cerrando las chapas Pesi.