Se lanzó el Latino en el Ministerio

Con la presencia del ministro de Turismo, Tabaré Viera, del director de Casinos, Gustavo Anselmi, y de Fernando González (HRU-Codere) se realizó una conferencia de prensa con relación a la disputa del Longines Gran Premio Latinoamericano G1 del 24 de octubre.



El ministro se mostró muy entusiasmado con la realización de la gran carrera en nuestro Maroñas. “Para nuestro ministerio es un orgullo poder participar de este lanzamiento. Es muy bueno para nuestro país reunir a los mejores exponentes, caballos, de la región en nuestro país. Es un placer poder recibir a excelentes profesionales y a público que viaja a Montevideo a ver la carrera. Sabemos que el turf es una industria, también un deporte, como así también una atracción turística. Aquí en Uruguay ofrecemos seguridad sanitaria, no solo por la actitud que ha tomado el gobierno, también por su gente”. Viera cerró su alocución felicitando a todo el turf por la organización de un nuevo Latino.



Fernando González, de HRU, expresó que “este es un lanzamiento de un evento reconocido a nivel mundial. Agradecemos al ninistro. Nos premia realizarlo aquí. La carrera, el Longines Gran Premio Latinoamericano G1, reparte 300 mil dólares en premios y lo acompaña la Longines Cup, clásico Uruguay que tiene una bolsa de US$ 64.000. El Latino regresó muy rápido a Uruguay, se disputó aquí en 2018, y tendrá a más de 30 periodistas de la región como también a Laura King, una periodista inglesa, que trabaja en Dubai y viaja a cubrir la carrera”.



Gustavo Anselmi recordó que “el turf fue la primera actividad deportiva en regresar el pasado año y también Maroñas fue el primer hipódromo que volvió con carreras en la región. La OSAF, organizadora de la carrera, lo eligió por un tema sanitario y de poder de organización, por tener un calendario serio y tener la mejor relación costo-premios”



Cerró recordando a los criadores. “Hoy en Uruguay hay cuatro padrillos que figuran entre los 100 mejores de Estados Unidos y eso no es poco. Tendremos una carrera abierta, con caballos de gran calidad”.