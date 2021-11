Kilómetro y medio al Mitin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fin de semana se presenta con miras al Mitin de Reyes ya que el domingo se disputa el clásico Argentina para la actual generación sobre 1.500 metros. Han sido varios los que luego de lograr esta prueba van directo a la milla del Piñeyrúa y logran coronarse como el mejor millero de Maroñas. Rei Manda en 2010/11, Brujo de Olleros, 2011/12, Grand Salute, 2013/14, Jump High 2016/17 y por último Fitzgerald, que lo ganó en 2017, y logró la milla de Reyes año y dos meses después con cuatro años.



El Argentina, Listado que se corre el domingo, inicia la lista con Mr. Siastic que larga junto a la empalizada; luego hacia afuera van el invicto y ganador estelar Kiefer, Charles King, Diskreto Trump, Vin Diesel, Candymike, El Inconsciente cerrando la lista y con largada exterior Choko.



Carrera de trámite, a prori, pareja que entrega la visa para la gran jornada de Reyes, varios de los participantes presentan tabuladas con buenos triunfos en distancias similares y bien pueden colocar su número de mandil a tope del semáforo.



En la dominical se disputarán 10 carreras.



La sabatina tiene ocho pruebas comunes y el clásico Asamblea General Legislativa, Listado también sobre quince cuadras en donde anotaron cinco féminas. Van por un premio de 375 mil pesos, Strycova, Nina Ricci, Harmonie en Bleue, Imbaticovik y Leoparda Lina.



Otro cotejo parejo donde no hay una potranca con destaque acentuado sobre el resto de sus rivales.



En el Real de San Carlos de Colonia se corren este jueves ocho carreras del SINT.



Con cuatro generaciones en pista, este viernes en el hipódromo Las Piedras se disputa una nueva edición del clásico Intendencia Municipal de Canelones sobre 2.000 metros. Fueron siete los que anotaron en la prueba que reparte 255 mil en premios y tiene ejemplares de seis, cinco, cuatro y un potrillo de tres años. El interminable Negrone abre la lista, el del Bohemios viene de ser segundo en el Honor canario, a su lado partirá el benjamín del lote, Kennedy Road que llega tras disputar la Triple Corona en Maroñas, el rendidor defensor del Hulk, Emperor Hulk larga del partidor 3, a su derecha Incurable Halo y hacia afuera van Quillan que viene de dos ganadas sobre la milla en Maroñas, Corazón de León y Keep Down que va por su rehabilitación.