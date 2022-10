Justice Cat retornó con una gran victoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La gran carrera de la tarde en el hipódromo Nacional de Maroñas era el clásico Pablo Gelsi y José M. Ferro.



La prueba pautada sobre 1500 metros en el césped tenía como principal atractivo el retorno de Justice Cat y el mejor millero del 2021 no defraudó, volvió a pistas con un triunfo que además fue contundente.



Entre febrero de 2021 y el 6 de enero de 2022 Justice Cat corrió ocho carreras y ganó seis entre las que se incluyen cinco clásicos. Le costó brillar como potrillo pero una vez entró en el segundo semestre de los tres años de edad fueron todas grandes actuaciones. Afirmado en la media distancia, el defensor del stud Tata Martín evolucionó hasta convertirse en el mejor millero de la pasada temporada. Y lo hizo con luz, no solo por la cantidad de éxitos jerárquicos sino por la calidad de los mismos. Su triunfo en el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (URU G1) fue consagratorio, 5 1/4 cuerpos de ventaja nada menos que a Mapa Mundi.



Tras aquel gran triunfo llegó la chance de defender al turf uruguayo en el Gran Premio Latinoamericano (G1) corrido en el Hipódromo Chile. Justice Cat sintió el viaje, al volver reapareció en el Campeones Mile y no pudo repetir su éxito de 2021, cayó sin atenuantes ante Superior Ave.



Descanso obligado, dos meses en las praderas y luego dos meses para ponerse a punto para hacer su retorno.



Y ese regreso se dio el domingo ante ocho rivales en un lote de excelente nivel, donde se contaba su verdugo en Campeones además del siempre rendidor Quillan, el efectivo English Style y el encendido Happy Ending.



Pero ninguno pudo con un ejemplar que volvió por sus fueros y demostró que si está con los 10 puntos o cerca de los mismos es el caballo a vencer en la media distancia.



La carrera tuvo en Larravide al puntero mientras Happy Ending y Justice Cat lo seguían de cerca. Tras pasar los 400 metros en 22’’82 se le acercan varios al puntero. Al entrar a la recta tanto Happy Ending como Quillan traen mucho mejor acción que el puntero. Superior Ave abierto amaga pero no le da y Justice Cat queda a las patas de sus rivales pero Javier Emanuel Pérez no se desespera. Cuando encuentra paso lanza su ataque por los palos, alcanza a falta de 250 metros y pasa de largo.



Justice Cat sacó ventajas en los metros finales y cruzó el disco con dos cuerpos de ventaja sobre Quillan que en el disco relegó Happy Ending. Fue cuarto cerrando el marcador rentado Gala Dinner.



El ganador empleó brillantes 1’27’’19. El hijo de The Leopard que fue criado por el haras Santa María de Juncal cosechó el octavo triunfo de su campaña, sexto a nivel clásico. Este fue ademas su segundo triunfo en este cotejo.



Consultado tras la carrera su entrenador Luis Belela comentó: “Yo no esperaba tanto de él hoy. Estuvo dos meses de reposo y luego tuvimos menos de dos meses para ponerlo a punto. Le tocaba volver contra grandes rivales. Era una tarea complicada ponerlo a punto, es un caballo muy bueno, con mucha clase y eso lo ayuda a superar obstáculos. Me dejó más que satisfecho y la mira está nuevamente en la milla de Reyes”.