Justice Cat obtuvo el clásico sobre césped

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la gran mayoría de las pruebas en pista de césped se aguardan y se dan resultados ajustados y con definiciones sobre el mismo disco. Bueno, no fue el caso del clásico Pablo Gelsi - José María Ferro en donde el alazán Justice Cat dejó sin asunto a sus rivales a falta de tres cuadras para la meta, ya que cuando Javier Emanuel Pérez llamó a rematar al defensor del Tata Martín, el buen pingo salió como una exhalación hacia la meta para llegar con varios cuerpos de ventaja a la meta estampando amplia superioridad sobre sus Diez oponentes.



Demuestra, nuevamente, el descendiente de The Leopard que en estas distancias domina, para lograr la carrera estampó muy buenos 1’27”52 para recorrer las quince cuadras.



Fue escolta el decidido puntero Bang Bang Boom (400 en 23”34 y 800 en 46”08) dejando un cuerpo detrás a Sub Manner de buena carrera. Clausuró el rentado Nathan, que mostró ciertas indocilidades a la entrada a los partidores. Fue quinto Maria’s Dream que supo moverse en puestos de vanguardia y no llegó lejos.



Demuestra Justice Cat ser un animal de bueno hacia arriba, en césped está un escalafón arriba que en sus actuaciones en arena.