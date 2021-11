Julio Sosa cantó ¡Que Aguante!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con una milimetrica conducción de Fabio Guedes, el pedrense Que Aguante obtuvo el Preferencial Julio Sosa disputado en el hipódromo Las Piedras en la víspera.



El defensor de las sedas El Trébol vino ubicado en puestos de retaguardia durante las primeras doce cuadras para ir en busca de Better Copa para batirlo por tres cuartos de cuerpo, empleando 1’32”17 para recorrer los mil quinientos metros pactados; fue tercero Don Bicho a dos y medio del escolta cerrando el rentado Front Page, quedó quinto el puntero Bravo Rival.



La carrera se hizo con Bravo Rival y Ecatombe moviendo los relojes desde que los participantes salieron del boquerón, detrás quedaban Better Cops delante de Don Bicho, Que Aguante, Front Page y True Grit.



En la recta paralela a Camino América el reloj se detuvo en 23”91 y antes de la bajada en exigentes 47”52. A esa altura, Better Cops quedaba al lado de los punteros, Don Bicho arrimaba por dentro y Que Aguante por el andarivel externo.



Antes de pisar la recta, pegado a la empalizada dominaba Don Bicho, Better Cops lo igualaba en los 250 pero no pudo con la arremetida de Que Aguante, que repitió triunfo para la familia Guedes a nivel de corte mayor, clásico y preferencial en semanas consecutivas.



En breve se conocerán los nombres de los participantes del Carnival, Kiefer de valijas prontas



Cada entrenador, jockey o profesional en la hípica tiene diferentes maneras de trabajo. Hay entrenadores que se destacan en carreras de largo aliento, otros en las cortas, hay de los que tienen destaque en el césped como así también aquellos que tienen sus mejores trofeos entrenando y ganando con yeguas en distintas distancias.



El entrenador Ricardo Colombo es uno de los más ganadores en la jornada del Mitin de Reyes. Obtuvo el Gran Premio Pedro Piñeyrúa URU G1 en dos ocasiones tras obtener el clásico Argentina, en 2014 con Grand Salute y en 2017 con Jump High.



También tiene ganado el Gran Premio Maroñas URU G2, en 2008 con Pedra de Ouro y en 2018, 2019 y 2020 con Holy Legal, Itaperuna cerrando con Rainha Pioneira.



El entrenador ganó el domingo pasado el clásico Argentina por quinta vez desde la reapertura con un potrillo llamado a grandes realizaciones, Kiefer, que está inscripto en el Carnival de Meydan.



Las inscripciones cerraron el pasado lunes y las autoridades de Meydan están abocadas a confeccionar las listas de cada uno de los pretendientes a participar. Colombo, Kiefer y las sedas del stud Hs. San Pedro esperan ansiosos por la lista. De llegar la confirmación el alazán viaja y con grandes aspiraciones.