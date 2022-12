De jueves a domingo hay actividad hípica nacional e internacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son ocho carreras de jueves en el San Félix de Paysandú, nueve en Las Piedras el viernes y veinte en total en Maroñas, donde cabe el destaque para la primera competencia para la generación 2020, el clásico Estados Unidos de América y el especial Potri Flash mientras que en el limítrofe se disputa el clásico Producción Nacional, de cara a la Polla de Potrancas que dará inicio a la Triple Corona canaria en el segundo sábado de enero.



En quinto lugar del viernes canario, sobre 1.500 metros va el Producción Nacional, anotaron Amarula, Barwoman, Living Legend y Olenna.



En Maroñas la base es el EEUU, sobre 1500 van por el triunfo East Head, Nina Ricci, Olise, Warm Punch, Pituash y Original Cash. En el Potri Flash (césped) sobre 1500 corren Rov Mine (52), Portuga (50), Gala Dinner (61), El Vigia (53), Happy Ending (51), Caladoc (50), Materazzi (50), Ice Posse (57), Buen Palo (52), Big Jhonnie (53) y English Style (61).



Las entradas para el 6 de enero están bonificadas, Palco a $670, Folle a $370 y Tribuna a $100. El mismo 6 de enero costarán 890, 490 y 100 pesos. Para reservas de mesas: 092-511-001.



Los tres caballos que representa el Dr. Julio Olascoaga a Antonio Cintra serán ratificados en la jornada de hoy para participar en la reunión del próximo viernes en el hipódromo de Meydan.



Con rating 92, Ajuste Fiscal tomará parte de la quinta prueba de la jornada, un handicap sobre 2000 metros en arena.



El hijo de Ioya Bigtime viene de correr en Jebel Ali en donde llegó 3º a 7 largos del ganador en prueba sobre 1950 metros y busca recuperar terreno.



Acto seguido saltará a la pista Long Kiss que viene de obtener la primera victoria de su campaña en Meydan el pasado 11 de noviembre sobre mismo tiro a recorrer en esta ocasión. Deberá dispensar kilos a todos sus rivales (va con 60 kilos) ya que enfrenta a ejemplares que cumplirán los 3 años el próximo 1º de enero.



Tras ellos es turno de Upper Class que enfrentará a duro lote. El del Guara del Sur, con rating 100 va contra animales que llegan a 110 libras. Se corre sobre 1200 metros en arena.



Cabe recordar que el Carnival de Meydan da comienzo el próximo 6 de enero finalizando el sábado 25 de marzo ocasión en que se disputará una nueva edición de la Dubai World Cup. Jose da Silva tiene previsto venir para las fiestas a Uruguay regresando a Dubai antes del inicio del Carnival.



Los cuatro clásicos llamaban la atención: desde la reapertura no se daba un Comparación tan atractivo, con 14 caballos en gateras, animales maduros y muy buenas tabuladas y con potrillos de buenos antecedentes. Y se dio una carrera sumamente atractiva, con un Her Majesty que volvió a ser protagonista y un Join Batlle que hizo memoria y fue el mismo del pasado Batalla de Las Piedras del 18 de mayo en el canario. Y quien volvió a festejar fue Antonio Cintra, que no solo se llevó tres de los cuatro clásicos disputados, ganó el Comparación por cuarta vez consecutiva, las tres del entrañable Olympic Harvard y en esta ocasión con Join Battle representado por Valdimar de Oliveira. Queen Leca sorprendió en el Estímulo, Karmanguia ganó bien el Bizancio y Sloop y Grand Louis se llevó el Francia en una jornada que tuvo buenos 709 mil pesos de promedio por carrera con 13 pruebas.