Interesante clásico Milia sobre 1.500 metros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Seis participantes serán de la partida en el clásico Francisco y Alberto Milia que tendrá un recorrido de un kilómetro y medio.



Intrincada, difícil de definir un candidato excluyente y encontrar en mesa de burreros de seis que dos entreguen la misma triple fórmula y hasta la exacta de la competencia debido a la paridad de los participantes.



Llegó el norteño Mapa Mundi a disputar el pasado Longines Gran Premio Latinoamericano G1 del último 24 de octubre en donde arribó fuera del marcador. Presentaba el hijo de Cape Town una buena cartilla en su país natal con siete triunfos, tres de ellos clásicos, dos de G3 en 1.500, 1.900 y 2.100 metros con buenas figuraciones. Luego de ello, al cuidado de Josiane Gulart el defensor del Xeque Mate fue segundo de Justice Cat a cinco largos y cuarto, actuación, que le vale el voto de la página. Ya más aclimatado a Maroñas puede hacer valer, en su tercera participación, su cartilla en La Gavea y ganar su primera carrera en el Jerárquico.



Lleva en Candymike a un enemigo de lujo. El del Orilla del Monte tuvo una muy buena primera campaña tanto en césped como en arena, su actuación en el Jockey Club (4º a siete cuerpos del ganador) lo devolvió a prueba de mediano recorrido. Fue escolta de Kiefer en el Argentina para luego no cumplir la actuación esperada por sus huestes llegando NP en el Piñeyrúa a siete y un cuarto del ganador. Es uno de los grandes animadores de la prueba que vendrá en puestos de vanguardia.



Y el que muy seguramente venga en delantera es el tercero en discordia, Bang Bang Boom. Saldrá el pupilo de Cintra moviendo los relojes e intentará su jinete, Deividi Gaier, hacer la carrera a su gusto. Si los parciales no son severos al ecuador de la prueba, se puede tornar el del Viejo Leo en furibundo rival de favorito - enemigo de Ovación.



Roundofapplause, ganador del Jockey Club 2021, es más que bravo, Sócrates idem y Gaucho no es animal a descartar en cuanto carrera dispute.



Se larga 16:45 y se aguarda definición apretada.



RAMPONI LORDA.

​Handicap especial. con trece en gateras



Los kilos equiparan las chances y el handicap especial no será la excepción ya que trece yeguas, cargando de 61 a 50 kilos irán por el premio mayor en el Andrés Ramponi Lorda, 7ª competencia de este domingo en Maroñas.



La elegida para ocupar la chapa más alta del marcador es Most Win. La pupila de Santesteban carga 55,5 kilos en su lomo (recibe 5,5 de la top - weight) y se torna a la yegua a ganar. Lisarb, la veterana del grupo que sabe de lidiar en estas lides es la enemiga. Larga desde el partidor 8 y buscará tomar la punta de aire. Si no siente los kilos, se la hará difícil a la del Orilla del Monte. Sorpresas pueden ser muchas, Discreet Queen viene de ser 2ª de Strange Ave, ante cualquier descuido, puede obtener la prueba.