La gran jornada de la Dubai World Cup ya tiene en vilo al mundo del turf

L os horarios de la gran jornada de la Dubai World Cup G1 fueron fijados. La extraordinaria carrera que reparte 12 millones de dólares (a las huestes del ganador llegarán casi 7 millones) cierra la sabatina millonaria a las 13:30 horas de nuestro país, 08:30 PM en Dubai para dar rienda suelta a los grandes festejos que asegura la organización a los asistentes, tras la entrega de la espectacular copa que año a año se lleva el ganador.



Con mandil 5 irá nuestro Aero Trem por una nueva hazaña, y si de ellos se trata integrar el marcador tal aconteciera en la Saudi Cup pondría al futuro padrillo en un sitial de privilegio para la hípica local y una satisfacción muy grande para sus huestes, las sedas del Old Friends, el haras Cuatro Piedras, donde residirá el Shangai Bobby a su regreso y a todo aquel que es parte del sindicato del doble ganador del Piñeyrúa en Maroñas y del pasado Latino.



Si uno mira el listado de participantes de la carrera se asombra con los nombres de los participantes los que ya están vareando en la arena de Meydan: Life is Good, Hot Rod Charlie, Midnight Bourbon, el japonés Chuwa Wizard son chances a obtener el cetro. Si también se miran los profesionales a cargo puede apreciar en la tabulada a Todd Pletcher, Steve Asmussen, Bob Baffert, el local Saeed Bin Suroor.



Life is Good es ganador de la Pegasus en Gulfstream y a los tres años la Breeders Cup Dirt Mile aménd el Kelso, el San Felipe y el Sham Stakes.



A las 11:45 se corre el UAE Derby, 1900 en arena con una bolsa de 2 millones de dólares. Tendrá la presencia de dos representantes locales, Quality Boone, con guía de Vagner Leal y presentación de Antonio Cintra y Kiefer, ya en manos de sus nuevos propietarios, que tendrá a Héctor Lazo en su silla y presentado por Ricardo Colombo. Luego de esta carrera el exdefensor del Hs. San Pedro viajará rumbo al hipódromo de sus propietarios oriundos de Hong Kong. También será de la partida el argentino Irwin, que presentará también Antonio Cintra.



Durante la jornada de sábado en Meydan se repartirán 30 millones de dólares en premios.



Durante este fin de semana, el domingo en el hipódromo de Abu Dhabi, El Patriota cierra la jornada en un Listado sobre 2.200 metros y césped mientras que Ajuste Fiscal corre hoy sábado una prueba en arena sobre 14 cuadras, ambos cerrando la temporada en aquella región.



Luego de finalizada la temporada las huestes de La Pomme junto al entrenador Antonio Cintra tomarán la decisión del futuro de ambos caballos como así también se hará con el resto de la delegación tras la reunión del 26 de marzo.



Ovación dirá presente en Meydan para toda la cobertura de la Dubai World Cup 2022.



​El handicap a primera vista llamaba al aficionado, nueve anotados, kilos que equiparaban las chances y a la hora de ir a a ventanillas, sport parejos con un solo competidor que daba arriba de los 10 pesos.



La carrera, pareja de principio a fin, atractiva, con punteros que movían en parciales que ilusionaban, los que venían en retaguardia que se hicieron ver en la bajada y una recta que despertaba interés de 350 a la meta.



Valieron los gritos de varios. Los más fuertes, de 150 a la meta de Que Aguante que tras breve y tensa lucha pudo derrotar a Mister O´Brien por el pescuezo en 2’07”77. Fue tercero, en la pista, a cuerpo y cuarto Onrusch que tras el reclamo de El Fenómeno quedó en cuarto lugar, pasando el de El Portugués a integrar la trifecta. Cerró las chapas Maquis.



Maquis y Orgánico fueron los que movieron agujas. En la bajada se acercaron el de Ilaria y Onrusch. En el disco, primero el de El Trébol con Fabio Guedes, presentado por Heriberto con triunfo en familia.