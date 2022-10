Ellas van en grama en corta y mediana distancia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con ocho carreras de viernes y once de domingo Maroñas conformó los programas del fin de semana que incluyen tres pruebas estelares, las tres sobre grama.

Las féminas, sobre doce cuadras abren la jornada de domingo, cinco anotadas en el clásico Verona donde resalta netamente la figura de Rainha Pioneira. La pupila de Ricardo Colombo viene de caer ante Girona Fever que deja pasar esta en grama.

La récord horse enfrenta a Gold Baby, La Bonita, Discreet Queen y Belma. A priori, de rendir como nos tiene habituados, la del Belmont es la gran candidata al disco y la foto buscando su triunfo número 25 en Maroñas y por su tercer Verona.

En noveno término va el clásico Uruguay, el mismo que se disputó el pasado mes de octubre cuando se corrió el Latino y con mandil 1 va Demi Moore, la defensora del título.



La Agnes Gold tendrá ocho rivales de fuste, Suprema D´Or, la que domina en estos tiros, Linda Sorpresa, Notizia Buonna, Nina Ricci, Miss Song, Missiadura, Paris-Time y Humilla.



Ambas son atractivas contiendas, una con candidata definida, la de la milla, abierta.



Luego del Uruguay, en Maroñas se disputa el clásico Chile, un cortometraje sobre 1.200 metros que recibió trece anotaciones.



Desde el andarivel interno larga el campeón Draco. Hacia afuera van el ligero Palagio, otro campeón, Bar Arocena, Jumpingboard, Famous Dill, Garmisch que regresa a lides estelares, el pedrense Tomsk que viene de obtener buena victoria clásica, Legajo Runner, el ganador del pasado año, Sócrates, el ganador de la edición 2020 y escolta en 2021, Mango Jangle, Batallador que obtuvo un especial mes pasado, otro ganador de corte mayor en mediana distancia Bang Bang Boom cerrando la lista Private Idaho.



Carrera muy abierta y de trámite. Las Piedras tuvo buena anotación, organiza en la sabatina doce carreras que incluye el clásico Rodríguez Larreta para potrancas del 2019, anotaron Tina Linda, Joia de Euryanthe, Pele Macia y Barwoman.



Las realidades en cuanto a las campañas de los caballos, sus retiros son bien diferentes entre el mundo del norte y nuestra región.



El invicto Flightline, con cinco corridas ganadas marca que sus propietarios han decidido que luego de la Classic del próximo 5 de noviembre y su posible participación en la Pegasus de enero, el hijo de Tapit pase a revestir como padrillo.



Si continúa con su arrolladora forma de correr, Flightline, nacido en 2018 y si sigue sin conocer la derrota tendrá un “fee” muy alto dentro del difícil y disputado mercado norteamericano.



Otro muy buen caballo que anuncia su retiro de las pistas es Life is Good, el descendiente de Into Mischief, copropiedad de China INC y Wind Star Farm pasará a residir en este haras con un “fee” inicial de 100.000 dólares.



Ambos son animales que cumplen los cinco años el próximo año, pero sus huestes deciden retirar a tiempo y vender en sus primeras dos temporadas a muy buen precio.



Keeneland continúa trabajando en su temporada y preparando una nueva edición de la Breeders Cup que tendrá entre viernes y sábado la friolera de 14 clásicos en donde se destaca netamente la Classic, la última del sábado con 6 millones de dólares a repartir.