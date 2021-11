Girona Fever acumula victorias y mira Reyes,Sobrando logra gran triunfo en el Amodeo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

AMODEO. Con una destacada demostración, el norteño Sobrando se adjudicó, de gateras al disco, el clásico Amodeo al derrotar a Jerez Honour por dos cuerpos en 56”77 demostrando portentosas velocidades.

El defensor de las sedas Portunhol venía en serie, dos carreras en el San Félix de Paysandú en pruebas sobre 1000 y 1400 metros. A su llegada a Maroñas, bajo la égida de Darci Minetto, el descendiente de Desejado Thunder había corrido y ganado la condicional por varios en buen tiempo sobre 1100 metros.

Maicol de Souza no dejó mover a sus rivales desde la partida misma de la carrera, le tomó un par de cuerpos a Jerez Honour y Zabino, a par de cuerpos se movían Bilbao y Nardone dejando en retaguardia a Mr. Elguevil, Squanto y Never Lose.

El ganador pasó las primeras cuatro cuadras en 22”39 y entró a la recta final con ventajas, sus dos compañeros de ruta pretendían no perderle pisada mientras que desde el fondo pedí lugar Nardone por flanco externo.

A dos cuadras del espejo, Sobrando corría con el triunfo asegurado (800 en 44”32) y remató de excelente forma para llevarse su primer prueba estelar en el Jerárquico estampando destacado guarismo.

Fue escolta Jerez Honour a dos largos, tercero Nardone a un cuerpo dejando cuarto a Bilbao.





WILDEMAUWE. Con siete corridas y seis ganadas, la excelente Girona Fever sigue rumbo al Gran Premio Maroñas URU G2 del próximo 6 de enero aunque quizás tenga antes una participación estelar en Maroñas.

De las que ganó todas fueron en arena, la que perdió fue en grama, con Dama de Ferro sobre mil cien metros. En el resto la pupila de la familia Píriz fue amplia dominadora de la carrera. En la víspera, en el clásico Marcelo, Mauricio y Andrés Wildemauwe, sus rivales, la vieron de cerca dentro de las gateras, ya que apenas abiertos los cajones, sin que su jinete le pidiera nada, en menos de 50 metros le tomó par de cuerpos a Big Queen y Shady que fueron que salieron también prestas de abajo.

Recorridas tres cuadras la del Uruimporta llevaba tres cuerpos delante de Big Queen, detrás quedaban Shady cerrando el corto lote Leona Veloz y Ziggy Stardust.

Al girar la curva, la Texas Fever detuvo reloj en 22”88 demostrando rollo para definir la prueba, en los 350 Federico Píriz la llamó y la zaina comenzó a tomar ventajas, llegó con ocho cuerpos de ventaja a la sentencia, fue escolta Shady en valiosos 56”21, a dos cuerpos y medio cerró la trifecta Leona Veloz delante de Big Queen y Ziggy Stardust.

La “flyer” de los Piriz vuela en Maroñas y será harto difícil de batir en estas distancias.



DEBERNARDIS. Con una muy buena guía de Jose da Silva, el argentino Footstep ganó de buena forma el Especial Debernardis al tirarle varios cuerpos, que fueron cinco, al potrillo Jumbo, que puso empeño para descontar pero que no pudo con el defensor de las sedas L. P. El handicap tuvo, desde la apertura de gateras, un ritmo movido y sostenido con punteros que hicieron mover el reloj en una cancha que daba tiempos. Los primeros 1200 de carrera se pasaron en 1’11”67 y la milla en 1’36”62, cuando se aprestaron a girar la última curva Footstep fue en busca de Lucky Smith a quien dominó sin lucha para irse rumbo al disco mientras que Jumbo descontaba al igual que Russian Time que llegó en tercer lugar delante de Lucky Smith que fue cuarto. Todo en muy buenos 2’13”28.

ECUADOR. Los kilos no le hicieron mella al pedrense Tomsk que venía de ser escolta de Sócrates en un peso por edad. El pupilo de Acosta, con fina conducción de Eric Acosta vino siguiendo a los punteros para pasar a dominar en los 350. A falta de 100 se vinieron varios, fue escolta Bar Arocena a cuarto de cuerpo, tercero Escorpión a la cabeza, cuarto Coisa Linda a medio largo cerrando el marcador Famous Dill a 3/4 de cuerpo. Entre primero y octavo hubo tres cuerpos en una carrera que el ganador estampó muy buenos 1’09”46. Los kilos fueron medallas, en el lote bien repartidos por la paridad en llegada.