Ganó Suprema D´Or el Mattos en Maroñas con sello JCM

Con magistral tarea del melense Julio César Méndez, la veterana Suprema D’Or vuelve a entregarle una alegría a las sedas del 0 es 3. Es que la nacida y criada en el haras El Palmar venía de obtener el primer clásico de su campaña hace dos semanas, su entrenador Sergio Dorneles confió en la Mogador y Suprema D’Or dio alcance a Original Cash en el mismo disco para obtener el Antonio, Antonio J. y Cyro Mattos en Maroñas. La carrera se disputó sobre 1400 metros, en arena, y la ganadora detuvo relojes en 1’24”56. El cambio de pista no alteró en nada a Suprema D’Or que en dos semanas se apunta dos clásicos.



La carrera tuvo a dos decididas punteras. Es que tanto Humilla como Original Cash tomaron varios cuerpos de ventaja apenas recorridos 300 metros, en lote seguidor quedaron Suprema D’Or, Notizia Buonna y Queenstown dejando en retaguardia Silver Jet.



Pasaron los primeros 400 en 23¨09, frente a Villa Violeta tanto Humilla como Original Cash mantenían ventajas, el teletimer se detuvo en exigentes 46”83 para las primeras ocho cuadras, cuando entraron a la recta la conducida por Evair Pereira tomó ventajas, a falta de 250 metros Julio Méndez fue en busca de la puntera, le entró a las grupas en la última cuadra para poner la testa en el disco para ganar. Fue tercera Notizia Buonna y en cuarto lugar terminó Queenstown.







Sin perder un metro en la recta final, buscando paso desde los 450 hasta los 100 finales, el potrillo Gala Dinner derrotó a Happy Ending en el handicap especial Benjamín Gómez con gran tarea de Vagner Leal que llevó con manos de seda al hijo de Courtier. Arribó en primer lugar superando por un largo a Happy Ending en buenos 1’22”70. Fue tercero El Vigía a medio largo del escolta. Cerraron el marcador Ice Posse, que amagó en mitad de recta y no terminó rematando firme e Incitatus que llegó a las grupas del hijo de Posse.



El pupilo de Cintra, cargando 56.5 kilos y medio venía de buenas muestras en pista de césped, valían su cuarto puesto de Don Pata en la milla. Luego el del Caraguatá subió de distancia sin repetir, de regreso a tiro ideal logró muy buen triunfo.



La carrera se hizo con El Vigía adelante moviendo el reloj, sacó varios cuerpos de ventaja seguido por Osoja, Happy Ending, detrás se ubicaban Possesivo, Gold Baby, Little Royal e Ice Posse, mientras que Leal dejaba a Gala Dinner, pegadito a la empalizada en retaguardia.



En la recta el de Muñiz no aflojaba, faltando 150 metros Happy Ending le entró a las grupas, cuando lo alcanzó hizo aparición Gala Dinner por flanco interno para llevarse el especial de muy buena forma ilusionando a sus huestes para futura campaña.



