Un Fomento de grupo con 9 féminas en gateras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con nueve yeguas en gateras, esta tarde en el Hipódromo de Maroñas se disputa el clásico Fomento, un G3 que tiene 2.100 metros de recorrido y se corre sobre la pista de grama.



En la lista de participantes hay cuatro representadas por Antonio Cintra, dos por Facundo Santesteban mientras que Luis Signoretti, Pedro Robaina y Walter Graña completan la grilla con una pupila cada uno en una carrera pareja con un trámite que puede marcar la carrera en el ecuador de la misma. Si las punteras dejan en reloj al rojo vivo, se pueden venir las de retaguardia, si las de vanguardia “duermen” los primeros 1.200, las rivales deberán venir más cerca de lo habitual.



Viene la clásica Pacholli en serie con poker de victorias, dos en grama de tinte condicional y dos, en arena, de corte mayor. La del Bage do Sul, una de las cuatro de Cintra, derrotó a las dos de Santesteban en los dos clásicos, en el Distaff de Campeones le tiró dos largos a Salidora Ave, en el Agraciada, sobre misma distancia aventajó a Pepper Mill que le entró a las grupas en la última cuadra.



Por ende, los parciales de las competencia son vitales para la definición de la misma, si Moura da Silva aplaca a la hermana de Atlético el Culano y pasa en 25”, 49” y arriba de 1´14” tanto Julio Jorge, piloto de la tordilla del Mi Ilusión como Edison Rosas tendrán que venir más cerca de lo habitual ya que en la recta final la Alcorano, si dispara, no la agarran. Es Pacholli la elegida de la casa, sus cuatro victorias al hilo así lo avalan, eso sí, deberá llegar con los diez puntos y saber que, tanto Pepper Mill como Salidora Ave son eximias pasteras y que el alargue de distancia le viene más que bien a ambas. Es la nombrada la trilogía al éxito.



Hablar de Blossom es para esgrimir elogios. La pupila de Robaina es a los seis años una yeguas con una campaña de excepción. Si no tiene problema sanitario alguna bien se pude prender en la pelea al igual que Paris-Time que será una de las que le marque la cancha a la favorita si mueve la carrera a su gusto.



Tanto Otima Festa como Wild Scene que completan el poker de Cintra son rivales a considerar al igual que Modesty e Impetuosa que, a priori, presentan tabuladas que no se comparan con las de arriba. Bien pueden meterse en la trifecta de la carrera.



Es el Fomento G3 un gran pase para el Storace de noviembre que va sobre misma cancha y tiro. Vale recordar que el pasado año la ganadora fue Pepper Mill que luego cedió ante Blossom en el clásico de noviembre para después obtener el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 del pasado 6 de enero.



Para todos aquellos que planifican, puede ser el clásico, que se larga 17:50, el trampolín hacia la meca de las yeguas, el único G1 de nuestro hipódromo.