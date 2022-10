Flightline marca la cancha DE LA cLASSIC en la Breeders

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los propietarios de Flightline (Hronis Racing LLC, Siena Farm LLC, Summer Wind Equine and West Point Thoroughbreds) están tomando la decisión si el hijo de Tapit corre con cinco años o pasa directamente a su función de padrillo en Lane’s End Farm in Versailles, Kentucky, lugar donde el invicto prestará servicios.



El lunes 7, luego de la Serie de la Breeders’, en la previa de las ventas en Keeneland se pondrán a la venta 2,5% de las acciones del invicto de cinco presentaciones, que es la máxima atracción del fin de semana en el hipódromo ubicado en la ciudad de Lexington.



La movida en cuanto a los compradores es grande, ya está abierta la inscripción para aquellos que quieran levantar la mano en busca de la oferta. Flightline es el gran favorito en la Classic, carrera que reparte 6 millones de dólares de bolsa de premios, la más alta de los catorce clásicos que componen la Breeders’Cup. La Classic cierra la doble jornada el sábado 5 en una prueba que se disputa sobre dos kilómetros.



Flightline es ganador en los hipódromos de Belmont, Del Mar y Santa Anita; es titular de los clásicos Malibu en 2021 y Metropolitan y Pacific en 2022 y suma dos no estelares en sus inicios de campaña. Los clásicos van desde 1.400 a 2.000 metros en donde ganó en 1’59”28 en Del Mar por varios cuerpos: a la hora de contarlos fueron 19 y un cuarto.



Sus rivales, la mayoría de ellos viene de obtener victorias clásicas, Epicenter (Travers Stakes), Hot Rod Charlie (Lukas Stakes sobre Rich Strike y Happy Saver), Olympiad (Jockey Club Gold Stakes), Taiba (Pennsylvania Stakes) y Life is Good (Woodward Stakes), carrera que tendrá pocos pero excelentes en gateras.



El hijo de Tapit lleva recaudados 1.4 millones de dólares en premios y es la máxima atracción de la Serie.



En total la Serie recibió un total de 205 pre inscripciones en los 14 clásicos Este lunes se realizará el sorteo de gateras. Según la prensa especializada en el norte es la mejor Classic de los últimos tiempos.



Durante las dos jornadas se repartirán en premios más de 30 millones de dólares.



La cuenta regresiva ya comenzó. El viernes 4 se disputan cinco pruebas comunes y cinco clásicos de 11:55 a 17:40 y el domingo dos condicionales y nueve estelares de la Breeders’ desde las 10:30 a las 17:40 horas. En la previa de la Classic se disputa la Longines Turf sobre milla y media en grama, donde se destacan varios ejemplares con sangres netamente pasteras, con la presencia de un ejemplar chileno mientras que en la Distaff corre una yegua argentina.



Los jockeys Edinson Rodríguez y Jose Moura da Silva comienzan en la fecha sus temporadas en el Bahrein Turf Club y en el hipódromo de Al Ain respectivamente.



Para Edinson es la tercera temporada en Bahrein; en la primera viajó con Carlos Bueno, en la segunda con Julio Jorge y para esta ocasión lo hizo con Guido Damián Bonacci.



Hoy a las 13:15 horas local, Edinson abrirá su temporada en una reunión que entrega nueve competencias y en donde nuestro compatriota dirá presente en cinco ocasiones.



Mientras tanto en el hipódromo de Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos es turno también de debut del oriundo de Mato Grosso, que comenzó corriendo en el SINT y luego con buenas temporadas en Maroñas, que incluyen el Gran premio José Pedro Ramírez G1 del pasado año.



Moura firmó con un agente y dirá presente en cuatro carreras de hoy en una reunión de siete competencias, corre la 1ª a las 17:00 y la última a las 19:30, hora local.



Da Silva también tomará parte de la jornada en el hipódromo de Sharjah el día sábado.



En la próxima semana muy seguramente dispute alguna carrera en el inicio de la temporada en Meydan. Para esa fecha dirá presente en el Green Stables el compositor Antonio Cintra que viaja hacia Dubai la próxima semana.





ARABES. Por segunda vez Mondial South America presta ayuda para organizar la UAE President Cup Series para caballos pura sangre árabe en Maroñas.



La primer carrera de esta segunda serie contará con 11 animales en partidores que irán por un premio de 10 mil dólares brindado por Mondial.