Eye on the Prize con un ensayo a la Polla de Potrillos

Con una destacada conducción de Eric “Nano” Acosta y presentación con su sello de Gustavo Acosta para obtener el clásico Producción Nacional G3 y se postula en la Gran Polla de Potrancas URU G1 del próximo mes de septiembre.



La invicta, defensora de las sedas Gualeguay, venía de tres triunfos, uno en Las Piedras, la de condición en Maroñas y el Domingo Torterolo sobre doce cuadras.



Subía la hija de Safety Check tres cuadras a recorrer y enfrentarse a potrancas que ya habían cometido, y con éxito, en carreras de la vuelta.



Bueno, poco le importó a la pedrense, en una prueba en donde de mitad de recta a la raya se dejaron gritar varias, inclusive su compañera de techo, Dog Bride a la postre su escolta.



Eric Acosta la filtró por dentro, dominó a la puntera Amarula y a su compañera de ruta Onomastica mientras que por dentro descontaba Best Bay y por fuera la favorita de las apuestas Esquadra Azul.



En los doscientos finales, Barwoman, tomó ventajas, de los 100 al disco se le vinieron, Dog Bride, escolta a medio largo, Esquadra Azul, tercera a cuarto de cuerpo delante de Best Bay que llegó a media testa de la tercera. Fue quinta Amarula.



La ganadora detuvo relojes en 1´31”04 para dejar bien en claro que será animadora de la Gran Polla.



Su debut, en prueba sobre trece cuadras le abría esperanzas en cuanto a futuras participaciones en lides estelares en el Jerárquico de Ituzaingó.



A las tres semanas disputó de buena forma el clásico Gran Criterium llegando a siete cuerpos y tres cuartos de su compañero de techo Es-Unico en donde ocupó el cuarto lugar.



En la jornada de la víspera vino ubicado en mitad de lote mientras que los punteros estrangulaban el teletimer en parciales que eran más que severos.



Vagner Leal, que se lució con el defensor del Parque Patricios, trajo al ganador en mitad de lote, frente a Villa Violeta venía a unos 6/7 largos del puntero Apache Cat y sus fieles perseguidores, Don Savater, The Sting, Oriente Medio y Compadrito VF.



Cuando entraron a la recta, Don Savater fue en busca de la carrera, dominó, Apache Cat y The Sting se quedaron sin aire, Compadrito VF asomaba por fuera, por flanco externo Eye on the Prize, Quesadilha por el medio y pegado a la empalizada Steen Champion.



En las últimas dos cuadras, el pupilo de Cinta (de magnífica tarde con lotería de triunfos) domina y se va en busca del disco a donde llegó con cuerpo y tres cuartos empleando 1´31”53, fue escolta Qusadilha, 3º fue Steen Champion y 4º Compadrito VF..