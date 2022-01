Estelares en Maroñas van a la grama

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La jornada de este domingo tiene dos pruebas estelares en grama, el clásico José Serrato, un G2 para yeguas sobre 1200 metros y el especial Roberto Ferber, para todo caballo sobre 2000 metros que de no borrar ningún participante se disputará con una cuadra más de extensión.



En el Serrato vuelve a las lides la excelente Rainha Pioneira que va por superar a Enjoy en cuanto a carreras ganadas en Maroñas luego de la reapertura, ambas empatan hoy en 19 y la del Hs. Belmont va por desnivelar la balanza y quedarse con el récord en forma solitaria.



Viene, la pupila de Ricardo Colombo, de obtener un honroso cuarto puesto en el Gran Premio Maroñas URU G2 a siete cuerpos de la ganadora Girona Fever tras soportar algún contra tiempo de tránsito que no la dejó terciar por puestos de más arriba.



Vuelve a la grama, en distancia que le viene bien y contra rivales a las que ya ha vencido en su mayoría. Si no siente el trajín ni sus años, tiene la Pioneering la derecha para llevarse un nuevo lauro estelar en Maroñas y alcanzar su vigésima victoria.



Enemigas son varias, sindicamos como la más brava a la norteña Lisarb que en este tiro se puede tornar en una de las participantes a definir la carrera. Gusta de moverse en delantera, y si a falta de tres cuadras viene entre las de adelante, se puede hacer fuerte como para integrar la exacta, ojo, también como para poner su chapa en lo más alto del semáforo.



La sorpresa por el lado de Most Win, una tres años de buenas muestras, que supo participar en pruebas clásicas el pasado año entre las de su generación en arena y grama, baja el tiro y es buen número para colocar en la trifecta.



Queda la regular Coisa Linda como cuarta en discordia, no sorprendería en lo más mínimo que esté entre las de arriba, gusta de la grama y puede venirse.



ESPECIAL FERBER. En el especial Roberto Ferber los kilos marcan las campañas y los kilos asignados a Don Pata marcan que es el candidato a llevarse la prueba.



Va con 60 kilos, justificados por sus arrimes ante los mejores en esta distancia y pista, fue 3º de Athlesta en el Asamblea de la Florida del pasado año, tras ello bajó de distancia a competir con buen suceso en pruebas de la milla, viene de llegar tercero de Pulpo Ollero a dos largos. Suben 500 metros lo que favorece al defensor de El Planchón.



Sus compañeros de fórmula son Jumbo, carga 52,5 kilos y Possesivo que va con 54,5. Si el favorito siente el plomo, son dos chance al podio.



LATINO. La nominación del ganador del pasado Ramírez, Prelude Rye, para participar en el Latino del hipódromo no fue aceptada por sus huestes.



Queda a criterio de la Comisión Hípica la designación o si el Quintela al final define quien viaja.