Esquadra Azul con colores del Falu ganó el 33 Orientales en Maroñas

La decisión del jinete José Moura Da Silva fue fundamental para elegir a Esquadra Azul como candidata en el clásico 33 Orientales, algo que decidió por su gran amistad con los propietarios de la defensora del stud Falu.



Su entrenadora, Josiane Gulart, de valioso uno/dos en la prueba estelar de pasado sábado en Maroñas, lo anticipó en la previa a la carrera. Tanto Esquadra Azul como Bruxelles son potrancas parejas, y vaya si tenía razón, la Drosselmeyer derrotó a la E. do Sul por cuerpo y cuarto en valiosos 1’16”39 para recorrer las 13 cuadras en grama, la decisión de Da Silva fue acertada, su derrotada le pedirá cuentas en el próximo Criterium ya que la ganadora es nacidas en Brasil y no puede correr Campeones.



Fue tercera Onomástica a medio largo de la escolta, cerró el rentado Linda Sorpresa a dos largos. Fue quinta Liga da Justica.



La carrera tuvo en Amarula en delantera junto a Pretty Day seguidas por Onomástica, Linda Sorpresa y Bruxelles mientras que Da Silva comenzó a acercar a la suya en el codo.



Apenas las participantes giraron el codo para entrar a la recta final por fuera hizo aparición la del Falu, por dentro acortó la del Viegas, en el disco en carrera pareja con distancias cortas entre las que definieron, fueron primera y segunda las de Josiane.







Venía Este Dorado de obtener un muy buen tercer lugar en el Preferencial de la semana pasada en el pedrense detrás de Onrusch en prueba sobre 18 cuadras.



De regreso a Maroñas, el pupilo de Gustavo Vergara anotó en el Especial Frank Hughes sobre 1400 metros. Bien ubicado en la escala de pesos -recibía dos kilos del favorito Noche de Bandoneón- y conducido sin perder un metro por Waldemar “Pelito” Maciel, el defensor del Nueva Vida derrotó por el pescuezo a Noche de Bandoneón en muy buenos 1’23”76.



A sus cinco años logró Este Dorado la quinta victoria de su campaña, primera de corte mayor en 21 participaciones en el hipódromo de Maroñas.



La carrera tuvo a Noche de Bandoneón importante pero desde albores de competencia fue Better Cops el que corrió a la par del puntero, detrás se ubicaban Mongo Aurelio y Este Dorado con Bravo Rival y Gavilán cerca.



Frente a Villa Violeta varios movieron, fue Mongo Aurelio el que quedó a las grupas del puntero, abierto acortaba Bravo Rival mientras que Maciel dejaba quieto a su conducido pegado a la empalizada.



Con parciales de 23”71 y 46”23 entraron a recta de tribunas, Lazo pudo mantener a raya a los que buscaron por fuera, no así con Este Dorado que descontó por dentro para derrotarlo por medio pescuezo. Fue 3° Better Cops delante de Bravo Rival.





Desde Las Piedras llegaron noticias, no solo con la victoria de Classique en el handicap especial Rendija. Fue doblete para las sedas de Floresta y para su cuidador Ricardo Pallas, un entrenador de la vieja guardia, que tuvo su pasaje por La Plata y que desde hace un tiempo no lograba dos podios en una misma reunión y con los mismos propietarios, los consecuentes de Floresta con una barra que festejó en grande en la última de Maroñas el pasado sábado.



La descendiente del gran Ecclesiastic logró con el Rendija su primera prueba de corte mayor a lo que le suma otras dos victorias en el Jerárquico y otra en Las Piedras en una corta campaña de 11 corridas entre los dos hipódromos. Venía Classique de muy buenas perfomances incluyendo sus dos victorias en Maroñas.



La prueba tuvo a la hija de Renegrie como activa participante del especial, saltó adelante y se vino hasta el disco, pasó los primeros 400 y 800 en 23”17 y 46”76 respectivamente; justamente a falta de 400 comenzaron a descontar sus rivales, por dentro acortaba Risent Day, por flanco externo asomaba French Girl como Turkiza y Peliteeth, que a falta de dos cuadras y media para el arribo al disco le cortó luz a la ganadora.



Dos cuerpos y medio separaron a Classique de Risent Day, fue tercera al pescuezo French Girl y 4ª Turkiza. Todo fue en muy buenos 1’10”92.