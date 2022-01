Los especiales son las estelares del domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con cambios en cuanto a los días de reunión, Maroñas abrirá sus puertas el viernes con ocho competencias y el domingo entregará trece mientras que la sabatina será ocupada por el hipódromo Las Piedras en donde se disputarán nueve pruebas,



Los dos especiales, para ellas sobre quince cuadras y para ellos en la milla y en césped, serán las carreras más atractivas de la dominical.



El Ramiro Segade, ubicado en segundo lugar, tendrá en gateras a Traidora N (55), Queenstone (56), Linda Effect (57), Silver Jet (54), No la Soñe (58), Espadilla (55) y Time Out (57).



Mientras que en la partida del Mascagni los partidores los ocuparán 13 participantes, Escorpión (54,5) Pulpo Ollero (58,5), Algo Bueno (57), Olimpo MT (60,5), Better Cops (51,5), Guess Who (50,5), El Mano Blanca (60,5), El Fenómeno (50,5), Engineer (51,5), Prelude (50), Independent Honour (54,5), Hairspray (50), Happing Ending (59) y Ess Glorioso (50).



Hoy se firman las montas y se establecen los horarios ya que Maroñas corre el viernes y el domingo tendrá 13 competencias.