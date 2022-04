Se entregan las Distinciones Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles a partir de las 19:30 horas, en el primer piso del Palco Oficial, se entregarán las Distinciones Maroñas del período enero 2021 al 6 de enero de 2022.

Aquí, las diferentes categorías.

MEJOR DOS AÑOS HEMBRA

DAMA DE FERRO GIRONA FEVER NOPAYA NAA



MEJOR DOS AÑOS MACHO

NADIE TE OLVIDA PERFECT LOVE PRELUDE RYE



MEJOR TRES AÑOS HEMBRA

DAMA DE FERRO NOPAYA NAA PRINCESS LECA



MEJOR TRES AÑOS MACHO

PINGO PRELUDE RYE ROUNDOFAPPLAUSE



MEJOR VELOCISTA

DRACO GIRONA FEVER RAINHA PIONEIRA



MEJOR MILLERO

AERO TREM BAN BANG BOOM JUSTICE CAT SUB MANNER



MEJOR FONDISTA

ATHELSTA ATLETICO EL CULANO PRELUDE RYE



MEJOR YEGUA ADULTA

HONRA REAL PEPPER MILL RAINHA PIONEIRA



MEJOR CABALLO ADULTO

AERO TREM ATLETICO EL CULANO OLYMPIC HAVARD



YEGUA DEL AÑO

GIRONA FEVER HONRA REAL PEPPER MILL



CABALLO DEL AÑO

AERO TREM ATLETICO EL CULANO PRELUDE RYE



MADRE DEL AÑO

ALEGRE BABY PLEASANT LEGEND

SOMETHING DIXIE



PADRILLO DEL AÑO

ECCLESIASTIC TEXAS FEVER TRINNIBERG



CRIADOR DEL AÑO

BAGE DO SUL CUATRO PIEDRAS EL SANTO HS PHILLIPSON



APRENDIZ DEL AÑO

DIAZ JUAN MARTIN OTTONELLI ANGELA URRUZMENDI LUCAS

Los premios a mejor Jockey, Entrenador y Caballeriza son otorgados de acuerdo al resultado de la estadística del año 2021, correspondiéndoles a: Héctor F. Lazo, Antonio L. Cintra y Hs. Phillipson respectivamente.



Las ternas se confirman con 5 votos, de, Asociación de Criadores, de Propietarios, Jockeys y Entrenadores, Comisión Hípica y un voto de la prensa hípica. Para este año votaron 14 periodistas.

Luego de la entrega de las estatuillas de cada una de las categorías se entregará el Maroñas del Año, premio instituido por las autoridades del hipódromo. Desde 2004 hasta hace dos años, donde no hubo tal distinción, entre otros fueron distinguidos con el Maroñas del Año, el Doctor Jorge Batlle, Inavosr, Haras Don Alfredo, Dirección de Casinos, Sir Fever entre otros.

La ceremonia da inicio a las 19:30 horas con varias notas y la previa de la entrega, tomarán la palabra autoridades para luego proceder a la entrega de las Distinciones.

