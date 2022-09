La Empatía contra los kilos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando salieron las anotaciones, varios, entre los que me incluyo, pensamos que La Empatía no debía correr esta carrera. Múltiple ganadora de handicaps especiales en Maroñas, su cartilla la hacia cargar con 65 kilos en el Preferencial “Centro Caif Las Piedras”. Y estaban bien puestos los kilos, pero parecían prohibitivos para su chance.



Si el entrenador Miguel Barboza la conoce mejor que nadie y la corrió, su jockey Juan De Leivas la guío con toda la confianza que la pinga le transmite y el resultado fue un memorable triunfo.



Es que al entrar a la recta traía gran acción, pero en los 200 metros finales no pudo despegarse. Los kilos parecían tirarle de la cola y entonces Rambina lo aprovechó y se prendió en la pelea contra la top weight.



Fueron 200 metros de un cabeza a cabeza de esos que a los burreros nos apasionan y en los que se impuso la criada en el haras El Palmar por media cabeza. Tercera a cinco cuerpos fue la favorita Wired Storm en su primera vez ante las mayores.



Juan De Leivas atraviesa su mejor momento y se lució sobre la defensora del stud F.W.F. La Empatía ganó por séptima vez en apenas 12 presentaciones. Ganadora de Especiales y Preferenciales, su hora clásica ha llegado y dará batalla.