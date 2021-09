Destacado triunfo de Tres Botas en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una gran faena de Nicol Romero y una presentación con su marca de Néstor Chávez, la cuatro años Tres Botas se adjudicó de muy buena forma el clásico Stud Book Uruguayo al derrotar a Queen Boudica por dos cuerpos y medio en buenos 2’05”48.



La defensora de las sedas Mocambu hizo su juego en todo el trayecto de la prueba, saltó presta de gateras pegada a la empalizada para tomar ventajas sobre Queen Boudica, al salir del boquerón y entrar a recta opuesta la Trinniberg mantenía ventajas sobre la defensora de El Santo, detrás quedaban Silver Jet, New Julia, Olise, Gold Baby, dejando en puestos de retaguardia a Congratulations, Onthefield y Calpurnia.



Al recorrer las primeras ocho cuadras la pedrense detuvo relojes en 48”45, desde el fondo movieron varias, entre ellas New Julia y Congratulations para quedar cerca de ambas punteras.



Cuando entraron a la recta de tribunas Cáceres fue a buscar a Nicol que llamó al orden a Tres Botas que mantuvo fuerzas y agallas para llegar primera al disco y adjudicarse la prueba más importante del fin de semana.



Destacado lo de la ganadora al igual que la escolta, fue tercera New Julia a dos largos llegando en cuarto lugar Congratulations. Fue quinta Olise.



La alegría viajó para Las Piedras con Tres Botas.



El Honour and Glory, cargando peso oblea, hizo valer la escala del handicap dejando sin asunto a sus rivales en el Especial Venezuela





Con 50 kilos el seis años Don Timoteo hasta el martes figuraba como uno de los tres suplentes del handicap Especial Venezuela disputado al cierre de la jornada de domingo en Maroñas. Al no confirmar un competidor, el ahora pupilo de Héctor Bacigalupi confirmó su participación con peso oblea y con César Ibañez en su lomo dejando detrás una buena campaña en el hipódromo San Félix de Paysandú con Ernesto Tonna en su guía.



El hijo de Honour and Glory había tenido su última participación en Maroñas en febrero pasado, luego de ello continuó su campaña en el litoral, en pruebas de corto aliento para bajar al capitalino y ganar de forma justa y cómoda el especial en buenos 1’03”86 demostrando a los suyos que está para seguir dando alegría a los que luchan por su bienestar.



El defensor de las sedas Hs. Los Seis vino en persecución del puntero Tordo que salió rápido y veloz a mover los relojes, pasó las primeras cuatro cuadras en 22”24 seguido por Tu Don Timoteo quedando cerca Mecha Branca y Macuka.



En la recta, fue todo del ganador, dominó en los 400 y se fue rumbo al espejo a donde llegó con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre Makalu, fue tercero Bar Arocena cerrando el semáforo Mecha Branca y Tordo.



Ganó Tu don Timoteo, y muy bien.