A descubrir América verde en la dominical en Maroñas

A las 14:00 horas se larga la primera de 15 carreras en el hipódromo de Maroñas cerrando un fin de semana de 27 contiendas que tiene una sola competencia de corte mayor.



Es el clásico América, Listado que va sobre 14 cuadras sobre grama, donde anotaron y prometen participar 11 yeguas. Lote parejo, varias con chance a ocupar el casillero mayor del semáforo del Jerárquico y de difícil elección de candidata. Luego de un largo estudio el voto recayó en la joven Baigorria Mine.



La descendiente de Discreetly Mine viene en serie: obtuvo las tres últimas carreras que disputó en diferentes superficies e hipódromos. La defensora de las sedas La Cueva ganó la de condición, sobre arena (ganadoras de una) en la jornada de Reyes. Tras ello anotó y se llevó el handicap especial Ramponi Lorda al superar a Japira de forma corta y neta en césped en desatacado guarismo.



Viajó a Las Piedras y ganó el Preferencial Club Solís sobre 11 cuadras. En sus últimas tres ganó en la arena y en el césped de Maroñas y en el limítrofe.



Regresa a largadas paralelas a la Avenida Belloni precedida de buenos movimientos en la mañana de vareo según el hombre del reloj de Ovación Turf. Si no siente la pequeña rentree es la gran candidata de la carrera que larga a las 16:30.









​Para la elección de la enemiga de la pupila de Lefebre, otro estudio y la elección fue para la yunta de Antonio Cintra, Coisa Linda y Trufa Negra.

Ambas son de extremo cuidado. La del Old Friends viene de correr muy bien ante los machos, fue tercera de Mango Jangle a dos cuerpos y de repetir se torna en una seria amenaza para la elegida. Cuenta, la hija de Mellon Martini, con la compañía de Trufa Negra, que no corre desde la jornada del Latino cuando cerró el marcador del clásico Uruguay a cuatro cuerpos de la ganadora Demi Moore. Si vuelve con los 10 puntos, es más que brava.



Desde la escuadra de Facundo Santesteban, con mandil cuatro, va otra joven: Jelea Real. Se trata de una ganadora de dos pruebas de condición, ambas en grama, estampando buenos registros de reloj.



Sus huestes esperaron por este clásico para enfrentar a este lote que tiene a varias que gustan de correr y mover los relojes y la Adriano no el escapa a la lucha en delantera. Si su jinete (Héctor Lazo) puede traerla entretenida, sin lucha con Miss Shuan o Lisarb -que gustan de correr en la vanguardia- se puede constituir en una gran chance a llevarse el único clásico del fin de semana en Maroñas.



La jornada XXL tendrá atractivos en pruebas de generación 2019 -con mira a Campeones- y pozos que pueden llevar buena cantidad de público al circo de Ituzaingó.



El Pick 3 con Carry Over y la cuatrifecta de la 14ª pueden ser el salvavidas del fin de semana.