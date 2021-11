El Derby define al crack de la generación 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tal lo sucedido el pasado año, el Gran Premio Nacional URU G1 llega con dos diferentes ganadores en las dos primeras gemas. Tanto Prelude Rye, ganador de la Polla, como Roundofapplause, que hizo suyo el Jockey Club al derrotar por un cuerpo al pedrense del Lucía y Matías. Desde 2003 se han dado casos de ganadores de la Polla, no pudieron con el Jockey Club (Escolaso) como de ganadores del Jockey Club que repitieron en el Derby (Forgotten) como años en que la Triple Corona tuvo tres diferentes ganadores.



La carrera, como todo Nacional, promete emoción de principio a fin con once ejemplares que ocuparán gateras.



Dura será la yunta del Hs. Phillipson compuesta por Pingo y Powertothepeople, ambos presentan buenas credenciales. Por andariveles internos largan los perdedores Tag Heuer y Aragon Fever. Tomará parte el rendidor Nouvel, Kennedy Road que está en el debe con sus seguidores, Nostradamus, el crédito de Cháves, Perfect Love de quien se especula viaje luego del Nacional cerrando Cool Rock que viene de ganar la de perdedores. Se corre el Derby, tendremos nuevo crack.



Martes de Las Piedras

El hipódromo Las Piedras, bastión hípico nacional de 1997 al 2003 ante el cierre de Maroñas, abrió sus puertas hace 84 años. Una vida muy particular tuvo el circo limítrofe, con aperturas y cierres, carreras nocturnas, siempre al servicio de la comunidad canaria y de la hípica en general. Hoy, Las Piedras, se encuentra en un buen momento, con reuniones semanales, con edificios restaurados en 2013, con una Villa Hípica inaugurada hace pocos años y un buen parque caballar, desde donde salen y saltan a la notoriedad varios ejemplares canarios que dan en el blanco en clásicos de Grupo y pruebas de real interés.



En la primera semana de noviembre se festeja su reapertura con 10 competencias, teniendo como base el clásico “84 Aniversario”, en donde siete buenos pingos van por una bolsa de 387 mil pesos. Largan a las 16:05 desde el boquerón de los 1.500 con claro favoritismo para New Honour.



El defensor de las sedas Caraguata, en Maroñas es titular de cuatro podios, uno de ellos estelar, el Turturiello de octubre pasado. El Honour and Glory tras correr el Argentina estuvo nueve meses parado, viene de ganar en Maroñas y todo indica que irá por la milla de Reyes.



Emperor Hulk y Pluralismo son dos rivales a temer.





Domingo largometrajes en verde

El Carlos Pellegrini URU G3 es el cierre de la temporada de las carreras de fondo en césped y logró solamente seis inscripciones, tres pupilos de Facundo Santesteban, dos de J. Aranha y uno de Antonio Cintra.



Encabeza el lote el líder de esta categoría, Athlesta, que viene cuatro triunfos en pruebas sobre grama, tres de ellas sobre Happy Day y una sobre El Curato. Forman un trío por demás mentado y con aires de viaje a la vecina orilla. La yunta del Phillipson, Eco y Olimpo MT son chance primarias al igual que Ohio Sun. La carrera va el sábado.



El Storace también va en verde y tiene a diez aspirantes al casillero más alto del semáforo.



Van por buena recompensa, la yunta del Phillipson de Notting Hill LP y Princess Leca que viene de ganar el Selección, Pepper Mill, Que Felicidad, Blossom, Notizia Buonna, Miss Shaun, Congratulations, Olise y Fanática.