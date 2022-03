Denis Araújo brilló en Laurel Park

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La potranca Luna Belle es la mejor de su edad en Laurel Park y eso es una gran noticia. Es que la zaina que lleva cuatro clásicos ganados de forma consecutiva ha sido guiada en cada una de sus victorias por el salteño Denis Vicente Araújo.



El jockey uruguayo ha tenido un inicio de temporada brillante. Ya lleva 21 impactos y sus caballos han cosechado premios cercanos a los 900 mil dólares. Con esas ganancias, Araújo se ubica en el puesto 64 en todo Estados Unidos, en donde compiten cada año más de 1200 jockeys.



Si bien el punto alto del fin de semana fue el Beyond The Wire Stakes ganado con Luna Belle, Araújo se llevó otras tres carreras. El sábado ganó una más en Laurel Parl y luego a la noche ganó la única que corrió en Charles Town.



En tanto el domingo volvió a ganar en el circuito principal de Maryland.



Y el domingo trajo mas buenas noticias para los uruguayos, ya que también visitó el podio en Laurel Park Carlos López. El gato llegó a la jornada inspirado ya que había corrido dos y ganado las dos en Charles Town el sábado. En tanto en la tarde del domingo corrió cuatro carreras y ocupó cada una de las chapas, incluida la victoria en la séptima carrera.



Carlos llegó a 13 impactos en el año y ya supera los 400 mil dólares en premios.



El Patriota escolta en Abu Dhabi





El defensor del stud La Pomme cosechó un valioso segundo puesto en el Abu Dhabi Championship disputado el domingo en dicho Emirato.



Antonio Cintra y equipo tuvieron un fin de semana de viajes. El sábado Ajuste Fiscal tuvo otra muestra algo floja al ser séptimo ante 15 rivales en Jebe Ali, el hipódromo secundario de Dubai.



En tanto el domingo junto a El Patriota se mudaron de Emirato ya que el ganador del Gran Premio Nacional en Maroñas en el 2020 corrió por primera vez en el hipódromo de Abu Dabi. Allí el hijo de Ecólogo hizo una gran carrera, luego de hacer la punta terminó cediendo ante Low of Peace por 1 1/2. El ganador, un caballo británico que fue guiado por Antonio Fresu empleó 2’15’’75 para cubrir los 2300 metros de la carrera disputada sobre césped que repartía 100 mil dólares en premios.

Buena temporada la de El Patriota en 2022 en Medio Oriente.