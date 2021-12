Se corre el clásico Francia sobre el kilómetro con chances parejas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sábado de excelente nivel en Maroñas. Se corren nueve carreras desde las 15 horas en jornada que excede en calidad a lo que estamos acostumbrados en el primer día de la semana. Se disputan un clásico y un handicap especial.



La prueba central será el clásico Francia. El mismo va sobre el kilómetro y sirve de prueba para el Gran Premio Maroñas (UG2). Sin embargo para una de sus principales cartas no los será: es que Socrates no irá al Maroñas para no enfrentar a su compañera de stud Girona Fever. Aunque creemos que el defensor del stud Uruimporta será favorito en las apuestas nosotros lo colocamos como sorpresa.



Esto se debe a que nos genera mucha expectativa lo que puedan hacer los dos caballos que presenta Antonio Cintra.



Elegimos como favorito a Brutus, este ganador en Brasil venció en su segundo intento en Maroñas y lo hizo con una muestra excepcional. En tanto Bet Law, que dio espectáculo entre perdedores, está para pelear bien arriba también.



Tanto Socrates como Mango Jangle, el vigente ganador de esta prueba, se lo pondrán muy difícil a los prometedores elementos entrenados por Antonio Cintra.