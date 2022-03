Clásicos de todo tipo para el próximo fin de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Abril comenzará con todo en materia de turf, sobre todo en Maroñas, ya que tendremos un fin de semana cargado de carreras tanto si hablamos de cantidad como de la calidad de las competencias que se correrán.



Tras la excepción de la pasada semana volvemos a cuatro jornadas de carreras y a un domingo como plato principal en el turf local, más allá de que el sábado tendremos la mira puesta en el Latinoamericano.



El fuego se abrirá el jueves con la disputa de nueve competencias en el hipódromo Irineo Leguisamo que recibe una nueva reunión del Sint.



En Las Piedras son nueve las carreras programadas y para no ser menos tendremos un clásico muy interesante, el Estimulo. Va sobre 2.000 metros, está reservado para yeguas y tiene a una participante de lujo, la local Honra Real. Una de las mejores yeguas del país en los dos últimos años y que viene de volver al podio se medirá a ocho rivales: Lady Drink, Modesty, Isadora Great, Silver Jet, Lady Lil, Leoparda Lina y Rubia de Mora.



En Maroñas tendremos en total 25 carreras, 11 el sábado y 14 el domingo, rompiéndose ahora si definitivamente la barrera de las 10 carreras que durante la crisis sanitaria eran el modelo.



El sábado se abre con el clásico Eduardo A. Pons, en donde saldrán a la cancha las potrancas de la generación 2019. Gladys P. es la actual líder y se las verá otra vez con Cuanto Te Quiero. Bajo Palabra y Liga Da Justica dan forma a un lote chico pero de mucha calidad.



El Longines Gran Premio Latinoamericano (G1) llegará en simulcasting y ocupará el lugar 12 de la programación.



El domingo tendremos tres clásicos.



En quinto lugar de la reunión va el José Shaw sobre 1.000 metros para yeguas y en arena. Girona Fever se roba las miradas e intentará otro vuelo triunfal y seguir su racha. La acompaña la más ganadora del nuevo Maroñas, Rainha Pioneria. Además correrán Boarding Road, Bella Perla, Persea, Dhara y Bella Ciao.



En sexto lugar se miden los potrillos en el Alvaro Vargas Guillemete. El lote cuenta con: Doble Henessy, Residerado, Carbon, The Sting, Bernardo, Kodiak Wells, Programatico, Sherlock Homes y Blanco Pillo.



En octavo lugar va el plato fuerte, el Gran Premio Municipal (URU G2) sobre 2.400 metros en arena. Prelude Rye les da revancha y quiere extender su reinado. Se medirá a Her Majesty, Miterrand, Pingo, Powertothepeople, Nathan, Mapa Mundi, Quillan, Topo Do Sul y El Mano Blanca.



Fin de semana para disfrutar en grande por parte de todos los que nos apasionamos con las carreras de caballos.