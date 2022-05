El clásico Lavalleja abre la dominical en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con doce carreras este domingo se cierra el fin de semana hípico en Maroñas con un atractivo adicional: se corre el único clásico de las cuatro reuniones que abren mayo.



El clásico Lavalleja se lleva todas las miradas, abre la jornada de domingo, tiene a Trueno y Es-Unico como las dos figuras más destacadas de la carrera que se desarrollará sobre trece cuadras en grama.



Lo de Trueno rompió los ojos, tanto con su triunfo en Las Piedras (ganó por 11 cuerpos y tres cuartos) como su victoria en el Jerárquico, en césped en donde dejó a su más cercano rival a doce cuerpos y tres cuartos estampando excelentes 1’15”79, a solo un segundo del récord de Perfect Love que lo estampó hace un año en esta misma prueba.



El pupilo de Bacigalupi tendrá en Es-Unico a un furibundo rival. Es que el defensor del Crespi no le va en zaga al del Los Cacero. Tras ser escolta en su debut ganó de brillante forma la condicional, también en grama empleando muy buenos 1´03”19 para recorrer once cuadras.



Al Hielo le gusta mover relojes en delantera, al War Secretary, venir contemplado. Linda carrera prometen en donde se suman, el tordillo The Sting, Don Savater, Lawyer Boy y Quihero que intentarán dar la talla para definir una prueba, que, a priori tiene en Trueno y Es-Unico a sus figuras que encabezan chances.









​Qué buena temporada la 2022 del cuidador Domingo Stengone, el jinete Carlos Méndez y los colores de las sedas Los Cholitos. Es que, Andador, que venía de obtener una prueba de condición en Maroñas anotó en el Preferencial Arq. Carlos Rodríguez Larreta en donde logró una cómoda victoria.



El descendiente de Mogador llegaba precedido a la prueba con clara mejoría en sus actuaciones, las revalidó en el circo limítrofe al derrotar por dos cuerpos y tres cuartos a Inframundo que descontó desde el fondo para ser escolta del zaino, 3 años, que detuvo relojes en buenos 1’18”01.



Carlos Méndez, que viene visitando el podio seguido, trajo a su conducido cerca de los punteros Catch Versal y Mr. Bucanero que marcaron exigentes 22”65 para las primeras cuatro cuadras.



Ya en la bajada, Andador y Marlon Brando quedaron a las cinchas de los dos punteros. En plena recta dominó Andador que se fue en busca de la sentencia a la que llegó con ventajas.



Inframundo descontó para ser escolta, fue tercero Marlon Brando a dos largos cerrando el rentado Sub Skip.



Se abre una buena campaña para el nacido y criado en el haras El Palmar que repite triunfo y bien puede poner sus ojos en el Sprint de Campeones el domingo 5 de mayo.