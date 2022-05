El clásico Invasor en Maroñas fue de Papa Mim

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras una buena participación en el handicap especial, Enrique Guillemette, fue segundo de El Mano Blanca a medio largo recibiendo siete kilos en carga de última hora.



El Invasor fue una carrera que no le era propicia para el mandato que tenía Deividi Gaier, venir de mitad de lote hacia atrás. Pero el jinete trajo al tres años descendiente de Yellow Fever cerca de los punteros ya que los parciales de la carrera no fueron violentos pese a que entre los punteros venía Olimpo MT, compañero de techo del ganador moviendo las agujas.



Lo que no tuvo Gaier en el especial lo tuvo en el clásico de la víspera: lugar para pasar e impulsar al pupilo de Raimundo Soares. En los 300 encontró el hueco por flanco externo, puso a correr al suyo para alcanzar al puntero Nathan en los 150, rebasarlo en la última cuadra para llegar a la sentencia con cuerpo y medio de ventaja y adjudicarse el primer clásico de su campaña.



Papa Mim tiene una buena campaña por delante en estos tiros y pista. Con solo siete carreras corridas alcanza su tercer podio, el primero de corte estelar. Fue tercero Don Pata a un largo del escolta dejando cuarta a Pepper Mill que le costó encontrar lugar en la recta para acortar distancias. Cerró el rentado a cuerpo y cuarto delante de El Mano Blanca, que fue quinto.









La carrera tuvo en Nathan y Olimpo MT en delantera seguidos por Mister O’Brien. Formalizada la carrera, luego de recorrer los primeros metros de recta opuesta los punteros, ya nombrados, junto a Don Pata quedaron enseñando el camino.



Frente a Villa Violeta, detrás del grupo de vanguardia se ubicó Papa Mim mientras que Pepper Mill venía más atrás.



La recta fue propicia para Papa Mim, Nathan no pudo contenerlo y fue digno escolta.



Los pasteros, a mirar mucho el Asamblea ya que Honor y Pellegrini se vienen con fuerza en los próximo meses.