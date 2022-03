15 carreras en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como cada lunes salieron las anotaciones para el próximo fin de semana en el turf uruguayo.



Será especial, el acto eleccionario del próximo domingo hace que dicho día no haya carreras. Por lo tanto Maroñas apenas tendrá una reunión el día sábado.



En el Sint y en Las Piedras las cosas serán como de costumbre, es decir, jueves para Sint y viernes para el circo canario, lo que eso si, Las Piedras apenas ofrecerá siete carreras. Por lo tanto entre los tres días tendremos 32 carreras, un número inferior a la media que viene siendo de 38 carreras por fin de semana.



El Sint esta semana correrá en el hipódromo San Félix de Paysandú, allí serán 10 las competencias.



En Las Piedras serán siete y lo más importante estará en la disputa del preferencial “José Pascual Maggiolo Tuana” que va sobre 1400 metros. La carrera tiene 11 anotados, el lote ordenados por al escala de pesos lo conforman: Hechicero (59), Don Casmurro (59), El Fenomeno (56), Marlon Brando (55), Triunfo Da Serra (54), Al Fin (53), Luther King (52), Gavilan (52), Maravilla Van (51), Actor (51) y Quebrando Tabu (50).



El sábado son 15 las carreras en Maroñas y al fin vuelven los clásicos, luego de dos fines de semana en donde solo tuvimos handicaps especiales.



El primero de los clásicos es el Otoño. Irá en sexto lugar de la reunión sobre 1600 metros en arena. El muy buen lote de nueve ejemplares tiene al ganador del Jockey Club, Roundofapplause como nombre central. El del stud 3 de Enero viene de ganar un clásico similar y buscará repetir. Tiene a varios rivales de mucho nivel. El lote lo forman: Bang Bang Boom, Ohio Sun, Algo Bueno, Better Cops, Sub Manner, Gaucho, Saltando Charcos y Hummer.



En octavo lugar de la reunión de correrá la prueba de mayor prestigio de todo el fin de semana, el Diana (G3) que va también sobre la milla en arena.



La principal novedad es el retorno de Inalcanzada tras siete meses al margen y ahora con Ricardo Colombo como entrenador. Nina Ricci que pasa gran momento parece ser la gran figura en la previa. En el lote aparecen Onthefield, Warm Punch, Dulce Brujita, Polimerasa, Modesty, Stella Maris, Rica y Poderosa, Fanatica y Modesty.



Fin de semana compacto pero con promesa de grandes carreras es lo que se viene en materia de turf con foco en el sábado en Maroñas.