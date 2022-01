Algo Bueno se filtró por dentro y ganó bien

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mayoría de los handicaps especiales que se disputan en la pista de grama en Maroñas las diferencias entre los primeros es escasa, se dan finales apretados que la afición disfruta al máximo.



El handicap especial Mascagni no fue la excepción, los kilos equipararon las chances, la pista ayuda para estos finales, en el disco fue triunfo de Algo Bueno que llegó con un cuerpo delante de Guess Who, a la cabeza arribó El Mano Blanca cerrando el rentado Happy Ending. Fue quinto Pulpo Ollero.



De los 300 a los 200 finales valían los gritos de varios por que el puntero Happy Ending no se rendía, Guess Who descontaba haciendo valer la escala de pesos, El Mano Blanca se dejaba ver por flanco externo mientras que Evair Pereira se filtraba con Algo Bueno, pegado a la empalizada.



En los últimos cien, el pupilo de Cintra da alcance a los tres que definían, fue Guess Who el que más resistencia opuso pero que no pudo con el descendiente de Alcorano que se llevó una nueva victoria para darle doblete de corte mayor a Antonio Cintra.



Unas palabras para José da Silva que no pudo hacerse presente en el hipódromo a correr y sus dos montas, en el Segade y en el Mascagni resultaron airosos.



Algo Bueno recorrió la milla en buenos 1’34”86.