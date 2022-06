Atlético el Culano logró repetir en el Classic en jornada de Campeones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

JUVENILE SPRINT. Qué triunfo le entregó Compadrito VF en la primera prueba estelar de la Serie. Vino entre los de adelante, fue en busca de la vanguardia en los 350, dominó a Vivo y a Blanco Pillo para llegar con resto a la sentencia muy buen conducido por Juan Díaz presentado por Washington Bonacci. El del Viejo Ferro detuvo relojes en muy buenos 58”25.







MILE. En la prueba de la milla el tres años Superior Ave, con fantástica tarea del jinete Pedro Muñiz, logró derrotar al gran favorito Justice Cat por cuerpo y cuarto en 1’34”44. El nacido y criado en El Palmar, cuando Justice Cat dominó la prueba, se filtró por la emplazada para lograr realmente un excelente triunfo. Fue tercero Sub Manner cerrando chapas El Curato.



CLASSIC. Tras correr dos Latinos en Maroñas y Chile el excelente Atlético el Culano repite en la carrera más importante de la Serie Campeones al derrotar a Topo do Sul en la Classic empleando 2’03”10 llegando tercero Don Bimbo marcando una trifecta del Haras Bage do Sul y Antonio Cintra. Moura da Silva trajo al suyo cerca de los punteros, se enojó en los 1500, quedó a las grupas de los punteros en la entrada a la recta, cuando da Silva lo llamó, se terminó la carrera.









JUVENILE FILLIES. En una de las mejores muestras de la Serie, Quatro Twenty aplanó a sus rivales en los 1400 de la Fillies en excelentes 1’23”57 dejando varios cuerpos detrás a Cuanto te Quiero, fue tercera Dog Bride dejando cuarta a Bruxelles. Deja excelente impresión la del Phillipson que pasa a comandar la generación.





JUVENILE. En un apretado final el pedrense Pampaneiro se llevó el turno de potrillos al derrotar a El Ecuato por la cabeza en 1’24”09. Ambos ejemplares se cortaron en delantera desde los 300 a la meta, en el disco primero el de la dupla Rodríguez - González.





SPRINT. Sorpresa y media en los 1200 de ligeros, gran triunfo de Bar Arocena a cuatro cifras con magistral conducción de Carlos Méndez y presentación de Feliciano Cabrera con el del Escondido.



DISTAFF. La hermana entera de Atlético el Culano cerró la jornada, Pachioli se llevó el Distaff al derrotar a Salidora Ave en 1´48”69.