Atlético el Culano por el Latino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las puertas del hipódromo de Maroñas abren a las 12:40 y el remanente de entradas se pondrá a la venta si es que para esa hora no se ha llegado a las 3.500 personas que por aforo puedan entrar al Jerárquico del barrio de Ituzaingó a disfrutar de la gran fiesta del Longines Gran Premio Latinoamericano G1 que larga a las 19:15 horas.



Y va el cuatro años Atlético el Culano, nacido y criado en nuestras praderas, con inicio de campaña en el hipódromo de Melo por romper la racha y ser el primer local de poder ganar en Maroñas. El descendiente de Alcorano, nacido en el haras Don Martín para el Bage do Sul, pasó a manos del “Pata” Barreto para su doma a los 16 meses en Melo y tras una buena campaña viene de adjudicarse los grandes premios Ramírez y Artigas sobre milla y media para bajar, hace cuatro meses a la Classic de Campeones y dejar bien en claro que se trata del mejor ejemplar local para defender a nuestra hípica en la prueba continental.



Sería un premio harto merecido para nuestro turf, que arañó el triunfo en 1981 y 2006 poder lograr una prueba que fue obtenida, bajo la bandera celeste, por Good Report en 2007. Jose Moura da Silva y Antonio Cintra son los profesionales a cargo del ejemplar y confían en poder darle a Uruguay su primer Latino en casa.



Si uno mira los antecedentes de los rivales, con excepción de un par, presentan credenciales para llevarse la carrera. El récord de diez Latinos ganados por Brasil están en peligro de empate con la presencia de chilenos y peruanos que llevan nueve y quieren igualar y Argentina, con un terceto de real peligro con el tordo Miriñaque a la cabeza, buscando acortar diferencias.



Amén de Atlético el Culano, también será de la partida Aero Trem bajo bandera de Uruguay y buscará, el pingo con cuatro URU G1 estar en la definición.



Uruguay - Longines. Una de las tres pruebas clásicas previas del Latino es el Longines Cup - clásico Uruguay G3 que se corre sobre la milla y en césped donde hay un lote de yeguas de real calidad que bregarán por una bolsa de US$ 67.000 que incluye un bono de la OSAF de 54.000 dólares americanos. La pedrense Honra Real llega apretada de trainning a la carrera y es candidata al disco y la foto. La visita y ganadora estelar de grupo en San Isidro y Palermo es de tener y la tordilla Pepper Mill puede dar el batacazo de la tarde en una reunión de quince pruebas. Bravas, por doquier, entre ellas la yunta uno, Que Felicidad y la también pedrense Tres Botas.



Verona - Chile. Sobre doce cuadras y en verde dos clásicos de relieve le dan marco a las pruebas internacionales, Nopaya Naa enfrenta a la excelente Rainha Pioneira en carrera pareja al igual que Socrates que tiene en Draco y Mango Jangle a rivales de riesgo.