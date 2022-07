El Asamblea de la Florida G3 es la base del domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con gateras llenas, docena de competidores, máximo con baranda falsa y tres suplentes, este domingo se disputa el clásico Asamblea de la Florida, un G3 sobre 2200 metros, el primero de las tres estelares que van en largo en una nueva temporada verde en Maroñas.



Dentro del lote tendremos ganadores estelares en misma distancia y pista, lo que le dará a la carrera un interés supremo.



De empalizada hacia flanco externo van por el triunfo: Papa Mim (ganador del Invasor en mayo), la buena de Blossom que decide enfrentará a los machos en largo, El Mano Blanca con buenas en este tipo de lides, el ganador del Jockey Club 2021 y del reciente Presidente de la República, Roundofapplause; Nathan, titular del Quintela y escolta de papa Mim; Hechicero, que se destaca en esta pista;Nostradamus que viene de llegar a 8 largos en el Presidente de la República y va al césped; El Curato, ganador en 2021 de un especial en este terreno, Topo do Sul, segundo en el Distaff de Campeones y de Roundofapplause, ambas en arena; Ohio Sun, que viene de obtener, con nuevos colores un handicap en verde; Leopardo Real, que cayó con el de Bacigalupi recibiendo 8 kilos, y Don Pata, otro que cambio de colores y de hipódromo (reside en el pedrense desde hace unas semanas).



Quedaron como suplentes Smart Leo, Don Gatuno e Intocable Z.



El Asamblea se presenta de esa forma como una carrera sumamente pareja y se vislumbra que se hará movida desde los albores pues hay nombres que gustan de mover los relojes desde apertura de gateras.



En Maroñas, este domingo se disputan 14 competencias incluyendo el también clásico Eduardo Vargas y Eduardo Vargas Garmendia, Listado sobre la milla, en arena en donde anotaron solo dos yeguas, Tres Botas y Lady Zip.



Ambas vienen de competir en el Distaff de Campeones y el Agraciada, ambas sobre 1800 metros, en donde la pupila de Nelson Fernández tuvo mejor participación que la pedrense del Mocambú.



Hoy se firman montas y se confirman horarios.

Diez competencias entrega el Irineo Leguisamo este jueves, dando inicio al fin de semana hípico que entrega 43 competencias e incluye clásicos, especiales y pruebas de cuartos de milla.



En Maroñas, en 5° lugar de la reunión se disputa el clásico Zelmar Michelini que tiene kilómetro y medio de extensión y donde figuran anotados muy buenos animales de pista.



La yunta de Emperor Hulk y Quillan rompen en fuego de nombres; los acompañan Saltando Charcos, Bang Bang Boom, Sub Manner, Olympic Lugano, Forever Again, Pluto, Better Cops y Mapa Mundi, que tras obtener el Gran Premio Municipal derrotando, nada más y nada menos que a Prelude Rye baja a pruebas de mediano recorrido en donde se encontrará con especialistas en el recorrido tales como Quillan, Bang Bang Boom, Sub Manner y Better Cops.



Se presenta el Michelini como una contienda pareja con chances varias al disco y foto.



El cierre del fin de semana a nivel de pruebas de corte mayor es con el handicap especial Stud Progreso, un llamado para yeguas sobre once cuadras que tiene a trece aspirantes al éxito.



Persea (55), Bella Ciao (57,5), Japira (56), Risent Day (55), Most Win (56), la Empatia (60), Norah Jones (54), Coisa Linda (59), Peliteeth (54), Sol de Palermo (50), Linda Effect (56), Classique (58) y La Mejicana (51) conforman un lote parejo en donde los kilos jugarán un rol preponderante a la hora de definir la prueba ya que la tordilla La Empatia sube de sus 56,5 a 60 kilos, enfrentando a varias de las que le precedieron en su última incursión en pista, en donde logró buen triunfo. El trámite también será de importancia: a la Sloane Avenue le gusta de venir en puestos de vanguardia y nuevamente deberá soportar embates de última hora.



Será una atractiva carrera para juegos especiales en donde más de media decena pueden ocupar la chapa más alta del marcador.



Se termina el mes de julio y el hipódromo Las Piedras organiza reunión de sábado que está compuesta por diez carreras y tiene como base el Preferencial palique, un handicap que está ubicado en noveno término y tendrá a diez participantes en gateras.



Los kilos equiparan las chances, desde los 62 de Pluralismo hasta los 51 de Inframundo, Alcalde del Norte y Bernardo, todos presentan credenciales como para adjudicarse la prueba.



Viene Pluralismo de dos buenas perfomances, ganó una prueba de esta indole a principios de mes para viajar luego al Jerárquico para clausurar el semáforo a siete largos de Palagio. Carga el plomo, por algo llevas las medallas y a priori aparece como el candidato más claro de la carrera.



De empalizada hacia afuera tomarán parte, Numberone (56), Alcalde del Norte (51), El Jota (53), King Silence (53), Great Value (58), Man Campeira (60), otro que lleva los kilos y bien puede definir la prueba más importante de la sabatina canaria; Bernardo (51), Nardone (57) que se traslada al canario tras caer ante Zabino en un cortometraje en el Jerárquico y será uno de los grandes escollos del Ecclesiastic para adjudicarse los 124 mil pesos asignados al vencedor; cerrando el lote y largando bien afuera Inframundo (51), que bien puede estar en la definición de la carrera.