Alan Music fue amo y señor del Reyles en césped

Con una muy buena demostración, Alan Music ganó de forma corta pero neta el clásico Carlos Reyles disputado sobre 23 cuadras en Maroñas.



El pupilo de la familia Navatta venía de un honroso cuarto lugar en el Gran Premio Jockey URU G1 a cuatro largos del ganador tras cumplir la pena y no competir por el espacio de tres meses tras el clásico Ensayo.



El nacido y criado en el haras El Palmar para el Firmamento tuvo un aliado de lujo, el experiente jinete Heber Eugui que manejó la carrera a su propia forma. Apenas largaron tomó la vanguardia y se vino de un solo viaje al espejo para derrotara Jumbo que se le vino a las “barbas” en postrimerías de la llegada para ser escolta a medio pescuezo en 2’21”93. Fue tercero a cuatro cuerpos El Inconsciente, que desplazó al cuarto puesto a Papa Mim, que amagó en la entrada a la recta pero no concretó. Fue quinto Diskreto Trump. La prueba estelar tuvo a Music Van en delantera seguido por Diskreto Trump hasta la entrada a la recta en parciales que le vinieron de perillas al ganador que da alerta para el próximo Derby.



A las 19:00 se sortean las gateras

El Longines Gran Premio Latinoamericano G1 tiene su sorteo de gateras en el Espacio Pelouse del Palco Oficial.



Con los ejemplares de Chile, Perú, Brasil y el argentino Miriñaque alojados en los boxes de la Villa Hípica Internacional, los responsables de cada uno de los trece ejemplares que ocuparán gateras el domingo 24 de octubre en el hipódromo de Maroñas.



A los diez visitantes se le suman los tres locales, Atlético el Culano, Aero Trem y Blanc de Noirs, que defenderán la bandera local buscando un triunfo en Maroñas que no se ha dado en las tres anteriores ediciones.



También se sortearán las gateras del clásico Uruguay G3 - Longines Cup G3, sobre la milla y en grama que se correrá a gatera llena.



Maroñas comienza a vivir la semana internacional más importante de su calendario hípico anual. Los profesionales extranjeros siguen llegando.



Gran regreso de Mourinho a las pistas.

Tras nueve meses de espera, las sedas del Joaquín, Rocío y Nicolás volvieron a disfrutar al Baby Crack del pasado año Mourinho que se adjudicó de gran forma el handicap especial Socorro! de excelente forma al derrotar por dos cuerpos a El Mano Blanca en muy buenos 1’22”06 en una cancha liviana.



Néstor Chávez lo preparó para que el hijo de Invasor comenzará nueva campaña en tiros intermedios y buscando ir de menor a mayor con un caballo que va a dar que hablar en el futuro próximo.



Nicol Romero lo conoce a la perfección, hizo toda la campaña con el zaino que, tras obtener el Criterium, participó en todos los clásicos de la Triple Corona y por último en el pasado Ramírez en donde llegó NP a varios del ganador.



Para esta oportunidad Nicol lo trajo en puestos de vanguardia detrás de los punteros Bang Bang Boom, Maria’s Dream , Better Cops y Brianzo.



En pleno codo, con parciales de 23”76 y 45”55, el top weight mantenía ventajas, luego de pasar el ecuador de la prueba y entrar a la recta final, Bang Bang Boom comenzó a sentir el asedio de varios, por dentro se filtró Mourinho y desde el fondo comenzó a acortar El Mano Blanca. El disco encontró primero a Mourinho, escolta El Mano Blanca y tercero Maria’s Dream.