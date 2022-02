Aero Trem con nuevos colores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aero Trem disputará la Saudi Cup G1 en el hipódromo de King Abdulaziz el próximo sábado 26 con los colores del Prince Sultan bin Mishal bin Abdulaziz presentado por Antonio Cintra y conducido por Vagner Leal.



Los detalles de la negociación se desconocen, la información de el ex Old Friends a la hora de entrar a la cancha a disputar la carrera más rica en el mundo es que no lucirá los colores con los que ganó en Maroñas sus 3 URU G1 y un G1.



Antonio Cintra se mostró muy contento con la responsabilidad de seguir entrenando al caballo y presentarlo en la gran carrera en donde enfrentará a varios de los mejores del mundo. Tanto en el Derby (US$ 1.5 millones en premios) como en el Handicap (US$ 500 mil), el entrenador confía en buenas actuaciones de Perfect Love con sedas del Guara del Sur, El Patriota y Ajuste Fiscal, estos dos con sedas La Pomme.



Quien también participará del Mitin es Kiefer con la monta de Héctor Lazo con presentación de Ricardo Colombo. El defensor de Hs. San Pedro tomará parte del Derby junto a Perfect Love. El viernes, Ajuste Fiscal y El Patriota tienen horario de largada a las 16:45 horas, Perfect Love y Kiefer, corren el sábado a las 19:05, el cierre de la jornada es con la Saudi Cup, a la 20:35.



La diferencia con Montevideo es de 6 horas.



Girona Fever.

La mejor velocista del medio corre el clásico



El clásico Perú URU G3 sobre once cuadras es la carrera base de la jornada de domingo en Maroñas además de tratarse de la única de corte clásico del fin de semana en donde ocho ejemplares irán por una bolsa de 506.000 pesos en donde el ganador tiene asegurados 303.000 pesos.



Vuelve a las pistas la excelente Girona Fever, la mejor velocista local. Viene, la defensora de las sedas Uruimporta de obtener el Gran Premio Maroñas URU G2 del pasado 6 de enero de forma cómoda y clara. Derrotó al rendidor Tu Don Timoteo por cinco cuerpos en 58”18. Deberá la hija de Texas Fever recorrer una cuadra más, sus huestes han declarado que no le hará mella a la “flyer” para que obtenga una nueva prueba estelar en Maroñas para retener su número uno de veloces en el Jerárquico.



Como las carreras no se corren de antemano, si se pueden analizar, la realidad la tienen los pura sangre en la pista, y armar una triple fórmula, Ovación completa la misma con Sobrando y Mango Jangle. El pupilo de Minetto arribó al Maroñas como uno de los más serios enemigos de Girona Fever, problemas de tránsito no le permitieron una mejor actuación, llegó noveno, lejos mientras que Mango Jangle, que tendrá cambio de monta, es la sorpresa de la prueba.



Desde el palo de los “milcien” se larga a las 18:05 horas con relojes al rojo vivo.