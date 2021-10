Aero Trem le da a Uruguay su segundo Latino de la historia y el primero en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La victoria de Aero Trem le dio al Uruguay su segundo Longines Gran Premio Latinoamericano G1 en su historia y el primero de local.



En una noche soñada para el entrenador Antonio Cintra y su equipo, el “mimado” del stud Aero Trem derrotó por tres cuartos de cuerpo a su compañero de techo Atlético el Culano en tiempo récord para la pista de Maroñas, recorrió los dos kilómetros en 1’59”16, récord histórico que tenía Minutero desde el 8 de febrero de 1931.



La carrera tuvo en la chilena Le da Vida a una desaforada puntera, rompió los relojes en los primeros tramos de la contienda. Desde que desplazó al peruano Matarani, frente a Villa Violeta llevaba varios de ventajas en 1´09”94 en el palo de las doce cuadras seguida por Sandino Ruler mientras que Miriñaque comenzaba a acercarse en plena curva con Village King y Atlético el Culano por fuera y Aero Trem por dentro.



En los 200, Atlético superaba a Miriñaque y Village King, por dentro se filtró Aero Trem y desde atrás acortaba Win Here que llegó en tercera posición a medio cuerpo del escolta cerrando las chapas Village King y Miriñaque.



El Latino quedó en casa, con uno - dos sensacional.



VERONA Y CHILE. Que placer ver desplazarse a Rainha Pioneira en el pista de césped de Maroñas. Llegó a 19 triunfos e iguala el récord de Enjoy en cuanto a carreras ganadas en Maroñas.



La pupila de Ricardo Colombo logra por segunda vez consecutiva el clásico Verona, derrotó por tres largos y cuarto a Coisa Linda en 1’09”01.



Sócrates recordó su primera campaña y logra su segundo clásico consecutivo, este en césped y el anterior en arena. En este clásico Chile el hijo de Honour and Glory derrotó por 3/4 de cuerpo a Tomsk empleando excelentes 1’08”37 a escasas céntimas del récord de pista, fue tercero Mango Jangle cerrando el rentado Mighty Boy delante de Draco.



Tras el triunfo su cuidador Jorge Avelino Píriz reconfirmó que Sócrates hará su campaña y no enfrentará a la también defensora de Uruimporta, Girona Fever.



LONGINES - URUGUAY G3. Alegría oriental en el clásico Uruguay - Longines Cup G3 disputado sobre la milla y en césped en Maroñas ya que el triunfo de Demi Moore le da a la hípica nacional un logro espectacular e internacional ya que la hija de Agnes Gold es nacida y criada en nuestras praderas defendiendo colores locales, Hs. La Concordia.



Con una fantástica guía de José Moura da Silva, bajo los cuidados de Antonio Cintra, Demi Moore derrotó por medio cuerpo a Escabiar que fue escolta a medio cuerpo llegando tercera Pepper Mill a dos cuerpos cerrando el rentado Honra Real, fue quinta Trufa Negra.



Demi Moore vino ubicada en mitad de lote de largada a los 300, momento en que su jinete le buscó acción, por flanco externo para ganar de notable forma la prueba estelar que repartió U$S 67.000 en premios.