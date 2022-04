Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se acabó la espera. Esta tarde se corre el Longines Gran Premio Latinoamericano en donde Atletico El Culano y Justice Cat defienden los prestigios de la hípica uruguaya.



El Hipódromo Chile ha organizado una maratónica jornada que comienza a las 10:25 de la mañana y contará con 24 competencias.



Serán 14 los participantes, cinco representantes del país local con destaque para O’Connor y para el veterano Win Here. Ambos son los caballos que representan a este hipódromo y eso es siempre una ventaja.



Se trata de una pista con codos muy pronunciados que inciden en el desarrollo y también un hipódromo con una pista de arena pesada y cansadora. Lo bueno es que tanto José Da Silva como Javier Emanuel Pérez se sintieron a gusto y no lo creen tan complicado como se ve desde fuera.



Perú presenta una delegación de cuatro caballos, con destaque para el potrillo Super Nao, que amparado en los kilos y en su gran momento buscará darle el triunfo a su país. La hípica peruana no pasa su mejor momento pero de visita siempre se las rebuscan. De hecho la única vez que ganó un visitante en el hipódromo Chile fue justamente el país incaico.



Argentina, siempre una potencia a nivel regional, llega con una delegación disminuida de dos participantes que encabeza el potrillo Storefront, un perdedor de lujo que supo ser escolta en el Nacional.



El único participante de Brasil es Jumping Flight y los periodistas de aquel país lo ven con chances de ganar.



Los nuestros llegan listos, se los vio en inmejorable forma y lo mejor es la confianza que en ellos depositan sus responsables.



Tanto el Hs. Bagé Do Sul en su doble rol de criador y propietario como el stud Tata Martín y el haras Santa María de Juncal están presentes en Chile y viven con gran expectativa las horas previas.



Para Atletico El Culano es la hora de la revancha, tras su segundo puesto en Octubre en Maroñas. Para Justice Cat es momento de seguir aumentando su prestigio y de probar de lo que es capaz tras dominar la milla en Maroñas.