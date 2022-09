Abre la triple corona en el hipódromo de Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A esta altura del pasado año los propietarios, profesionales de cada uno de los potrillos y potrancas que serán de la partida en las primeras gemas de la triple corona eran meras ilusiones. Varios de todos los anotados en setiembre de 2021 estaban en plena doma, recién adquiridos en haras de nuestro país o llegando desde los países limítrofes.



Todas aquellas ilusiones hoy son realidades para este domingo a las 19:35 y 20:10 cuando se larguen las respectivas Pollas, las primeras gemas de la triple corona Maroñas 2022.



Desde el año 1907 se disputa la triple corona y solo 22 han logrado ganar Polla, Jockey Club y Nacional. Hoy comienza una nueva ilusión de aquella compra, reserva del pasado año con los nacidos y nacidas en 2019.



Ambas pruebas son por demás complicadas lo que se va a reflejar en el totalizador de Maroñas esta noche.



Desde la milla, en arena, como toda la vida 16 potrancas van en busca de la primer gema, desde andarivel externo y en ello van parte de la elección larga Best Bay, una ganadora de una que llegó cuarta de la invicta Barwoman en el Producción Nacional del pasado 24 de julio a 3/4 de cuerpo. La pupila de Colombo vendrá, durante todo el opuesto sin un solo problema de tránsito y su jockey deberá buscar flanco medio para cuando comiencen a girar el codo final mientras que la pedrense Barwoman y Olympic Maurren vendrán, por andariveles internos buscando lugar en la brega lo que les puede ocasionar algún problema de tránsito. La defensora de El Comerciante ya sabe de correr en lotes numerosos, no así la del Regina por ello la yunta de Acosta va de enemiga. La baby crack Quatro y Vinte es más que una sorpresa.





Acto seguido se disputa la Gran Polla de Potrillos en donde quedarán gateras libres ya que se anuncia la deserción de Don Savater, Soberano y Hey Famous.



Al no correr el de Los Cholitos es Loreley quien hereda la chapa de candidato de la página. Con antecedentes en su país de origen, el del Hs. San Pedro debutó y ganó por un campo en Las Piedras en prueba sobre 1.200. Tal convincente fue que lo anotaron en la Polla, larga afuera y en otra carrera numerosa Lazo y Colombo irán por la de Potrillos. Sus huestes confían en el zaino que va por el primer eslabón.



Enemigo y más que enemigo es Eye on the Prize. El ganador del pasado Ensayo llega pronto para alzarse con la Polla y seguir de largo en la triple corona. Con la de Parque Patricios se quiere hacer gritar.



La yunta del Phillipson y Last Action Hero son ejemplares que pueden terciar por la victoria. En la previa, en jornada que reparte 2 millones de pesos en pozos, en el México votamos a Atilano y a Prelude Rye en el Las Piedras que tiene como horizonte en doble event en Reyes.