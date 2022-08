Un número uno del mundo respaldó a Djokovic: “Es una estupidez que no le dejen jugar el US Open”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

John McEnroe es una leyenda del tenis que jamás pasa inadvertida. Dice lo que piensa, sin grises ni temor de quedar en el foco de la tormenta. El neoyorquino, número 1 del mundo del tenis en 1980, es una voz autorizada y cuando faltan 6 días para el inicio del US Open, realizó una fuerte defensa de Novak Djokovic, que por el momento -al no estar vacunado contra el covid-19- no tiene permitido ingresar en EE.UU. para competir en el último Grand Slam de la temporada.

“Creo que es una estupidez que no le dejen jugar a Djokovic. Es lo más parecido a una broma. Yo en su lugar me hubiera vacunado, pero hay que respetar su manera de pensar. Llevamos dos años y medio conviviendo con la pandemia y que no le permitan participar lo considero una broma”, expresó Big Mac ante varios medios, entre ellos el diario Marca de España, que hoy publicó la entrevista.

Ante la pregunta sobre si el serbio, actual 6° del ranking, “está perdiendo la opción de ser considerado como el mejor de todos los tiempos” (este año tampoco pudo jugar el Abierto de Australia ni otros certámenes del circuito), McEnroe respondió: “Vamos a ver. Lo que es evidente es cuando Djokovic no está el gran beneficiado es Nadal. Firmó una victoria milagrosa en Australia y el favorito era el serbio por el hecho de haber ganado allí nueve veces. Es cierto que Djokovic es más joven (35 contra 36) y parece que su cuerpo le responde y no tiene lesiones. Puede llegar a 25 Grand Slam (tiene 21), pero a la parte tenística hay que añadirle el aspecto mental. No es fácil entrenar sin saber cuándo o qué vas a poder jugar de tu calendario previsto. Tardó cuatro meses en recuperar su cabeza después de todo lo que le pasó en Australia en el mes de enero”.

McEnroe, que estará en Flushing Meadows, como es habitual, comentando el torneo por TV, se deshizo en elogios ante Nadal: “Creo que terminará el año como número uno, me sorprendería mucho si no pasa. Es increíble que pueda conseguirlo si tenemos en cuenta el largo tiempo que estuvo parado en 2021 por la lesión en el pie. Rafa siempre hace cosas que no te crees que vayan a suceder y por eso está considerado como el mejor o uno de los mejores de la historia. No jugó las semifinales de Wimbledon por la rotura abdominal, pero no lo vi tan mal en el partido con Coric en Cincinnati”.

A Federer "la gente lo quiere"

McEnroe fue consultado sobre Federer, que no compite desde Wimbledon 2021 y anunció que regresará en la Laver Cup, a fines de setiembre.



A la pregunta de qué espera del suizo, el exnúmero uno respondió: “Yo no haría un tour de despedida por los torneos. No creo que Roger quiera perder en primera ronda. Yo pensaba que jugaría la Laver Cup y se retiraría en Basilea, su casa (en el ATP 500 suizo que comienza el 24 de octubre). Y ahora escuché que quiere jugar el año que viene. Es el tenista con el juego más bonito que vi. La gente lo quiere”.