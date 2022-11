Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermina Grant cayó y Uruguay se quedó sin representantes en el Montevideo Open que se está desarrollando en el Carrasco Lawn Tennis. Quedó eliminada del torneo tras caer 6-2, 6-1 frente a la turca Ipek Oz, 214 del mundo, luego de una hora y 27 minutos de juego.

Grant debutará este miércoles en dobles junto con la boliviana Noelia Zeballos y tendrán como rivales a la rumana Irina Bara y la húngara Reka Luca Jana.

Hubo varias sorpresas en la segunda jornada del torneo, sobre todo porque en el cuadro principal cayeron tres de los cuatro cabezas de serie. Una de ellas fue la eslovena Tamara Zidansek, tercera favorita, quien resultó eliminada por la rusa Danya Astakhova. En tanto, la coreana Su Jeong Jang, octava favorita, cayó ante la española Rosa Vincens Más en un trámite de más de tres horas de duración. Por su parte, la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva, novena en la lista de cabezas de serie, no pudo con la francesa Clara Burel.

La que tuvo un debut auspicioso fue la ucraniana Karterina Baindl, quien se impuso frente a la promesa del tenis junior de Estados Unidos, Emma Navarro.

La hora de los candidatos

Sara Errani, cuarta favorita y finalista de Roland Garros 2012, deberá medirse en el primer turno ante la rusa Diana Shnaider, mientras que Timea Babos, cuádruple campeona de torneos de Grand Slam en dobles y ex uno en la especialidad, hará su estreno ante la colombiana Emiliana Arango en duelo de jugadoras provenientes de la ronda clasificatoria.

También se dará el cruce entre Irina Bara y Ekaterina Gorgodze, quienes el año pasado fueron campeonas de dobles del Montevideo Open, y en este 2022 no sólo se miden en individuales, sino que no defenderán juntas el título.

Otras cabezas de serie que salen a escena son la brasileña Laura Pigossi (séptima), la húngara Reka Luca Jani, quinta y la francesa Leolia Jeanjean, décima.

Resultados de este martes

Finales de clasificación

Emiliana Arango (Colombia) derrotó 6-4, 3-6, 6-4 a Yvonne Cavalle-Reimers (España). Xiaodi You (China) le ganó 6-4, 6-4 a Whitney Osuigwe (Estados Unidos).

Primera ronda cuadro principal de individuales

Danya Astakhova (Rusia) le ganó 7-5, 3-6, 6-4 a Tamara Zidansek (Eslovenia, 3).Katerina Baindl (Ucrania, 6) venció 4-6, 7-5, 6-3 a Emma Navarro (Estados Unidos).

Rosa Vicens Más (España) se impuso 6-1, 2-6, 7-6(8) ante Su Jeong Jang (Corea, 8). Clara Burel (Francia) derrotó 7-6(3), 6-3 a Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra, 9). Ipek Oz (Turquía) 6-2, 6-1 a Guillermina Grant (Uruguay). Brenda Fruhvirtova (Rep. Checa) 6-3, 6-2 a María Carle (Argentina). Anne Li (Estados Unidos) 6-4, 6-3 a Natalija Stevanovic (Serbia).

Primera ronda de dobles

Ingrid Gamarra Martins/Luisa Stefani (Brasil, 2) derrotaron 6-2, 6-2 a Hailey Baptiste/Witney Osuigwe (Estados Unidos).

Laura Pigossi/Diana Shnaider (Brasil) se impuso 6-1, 6-3 frente a Jessie Aney/Ingrid Neel (Estados Unidos, 4). En tanto, Leolia Jeanjean /Valeriya Strakhova (Francia/Ucrania) derrotó 6-7(4), 6-1, 10-7 ante Anna Rogers/Christina Rosca (Estados Unidos). Yvonne Cavalle-Reimers/Rosa Vicens Mas (España) venció 6-2, 6-2 a Rebeca Pereira/Julia Riera (Brasil/Argentina).

Programa de partidos

Cancha central – 13:00 horas

Sara Errani (Italia, 4) vs Diana Shnaider (Rusia)

Yvonne Cavalle-Reimers (España) vs Julia Riera (ARG)

Laura Pigossi (Brasil, 7) vs Hailey Baptiste (EEUU)

Leolia Jeanjean (Francia, 10) vs Solana Sierra (Argentina)



Cancha 1 – 12:00 horas

Irina Bara (Rumania) vs Ekaterine Gorgodze (Georgia)

Eva Vedder (Holanda) vs Marcela Zacarias (México)

Martina Capurro Taborda (Argentina) vs Harmony Tan (Francia)

María Lourdes Carle/Marcela Zacarias (Argentina/México) vs Andrea Gamiz/Eva Vedder (Ecuador/Holanda, 3)

Guillermina Grant/Noelia Zeballos (Uruguay/Bolivia) vs Irina Bara/Reka Luca Jani (Rumania/Hungría)



Cancha 2 – 13:00 horas

Timea Babos (Hungría) vs Emiliana Arango (Colombia)

Reka luca Jani (Hungría, 5) vs Xiaodi You (China)

Timea Babos/Ekaterina Gorgodze (Hungría/Georgia, 1) vs Amina Anshba/Danya Astakhova (Rusia)

Quin Gleason/Elixane Lechemia (EEUU/Francia) vs Natalija Stevanovic/Xiadi You (Serbia/China)