Este lunes 21 de noviembre empieza la segunda edición de la WTA Montevideo Open

Este lunes 21 de noviembre comenzará la segunda edición del WTA Montevideo Open. El lanzamiento del torneo contó con la participación en conferencia de prensa de la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, junto a Diego Pérez director del torneo y Rosa Ana Lombardi secretaria del Carrasco Lawn Tennis Club.

Este torneo contará con la participación de jugadoras de 25 países, entre ellas top 100, finalista y semifinalista de Roland Garros y de la uruguaya Guillermina Grant.

El lunes se disputarán cuatro partidos de clasificación, cinco del cuadro principal de individuales y uno de dobles. Los encuentros comenzarán a las 13 horas en las instalaciones del Carrasco Lawn Tennis Club. El WTA Montevideo Open brinda 125 puntos para el ranking y reparte 115 mil dólares en premios.

El primer partido lo jugará la uruguaya Juliana Rodríguez en cancha central a partir de las 13 horas. El siguiente enfrentamiento será entre la holandesa Eva Vedder y la uruguaya Josefina Soldo. En cancha central juegan posteriormente Natalija Stevanovic vs Ann Li y Darya Astakhova vs Tamara Zidansek.

El resto de los partidos los disputan: Yvonne Cavalle-Reimers vs Emiliana Arango a las 13 horas, a continuación Leolia Jeanjean vs Marcela Zacarias y Jessie Aney / Ingrid Neel vs Laura Pigossi / Diana Shnaider en cancha 1. Mientras que en cancha 2 desde 14 horas juegan Hailey Baptiste vs Laura Pigossi y luego Emma Navarro vs Kateryna Baindl.