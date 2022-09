China pegó primero y está 1-0 arriba ante Uruguay en la serie de Copa Davis en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa Davis ya está en marcha en el Carrasco Lawn Tennis y China se puso 1-0 arriba frente a Uruguay luego de disputado el primer punto de la serie correspondiente al Grupo Mundial II de este certamen de tenis.

Luego de la ceremonia de inauguración en la cancha principal del escenario, fue turno para la acción y salieron a escena el uruguayo Ignacio Carou (23 años) y el chino Zhizhen Zhang (25 años).

El asiático, número 122 del ranking mundial de la ATP no tuvo problemas para vencer al uruguayo, 617 de la clasificación, y lo hizo en sets corridos con un doble 6-2 en un encuentro que duró 55 minutos.

Los equipos de Copa Davis de Uruguay y China. Foto: Leonardo Mainé.

A segunda hora se enfrentan Martín Cuevas (30 años), 404 del ranking ATP, frente a Bu Yunchaokete, quien con 20 años ocupa el puesto número 340 del mundo.

Los partidos se puede ver en vivo a través de Directv Sports (canales 1610U y DirectvGo) y los que deseen asistir al Carrasco Lawn Tennis pueden comprar sus entradas a través de TickAntel y tienen un costo de $500 pesos.

Cabe recordar que la llave se cerrará este sábado 17 de septiembre con el encuentro de dobles a primera hora desde las 12:00 y luego con los otros dos enfrentamientos de individuales en el Carrasco Lawn Tennis.



Zhizhen Zhang en su victoria frente a Ignacio Carou en Copa Davis. Foto: Leonardo Mainé.

Los partidos de la serie entre Uruguay y China

Viernes 16 de septiembre

Zhizhen Zhang a Ignacio Carou 6-2 y 6-2 en 55 minutos

A continuaciòn | Martín Cuevas vs. Bu Yunchaokete

Sábado 17 de septiembre

12:00 horas | Ignacio Carou y Martín Cuevas vs. Bu Yunchaokete y Rigele Te

A continuación | Martín Cuevas vs. Zhizhen Zhang

A continuación | Ignacio Carou vs. Bu Yunchaokete