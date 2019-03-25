Como un manga: así presentó una fanática tailandesa la final de la China Cup

SELECCIÓN

La diseñadora gráfica Rinrada Meesobungam, fanática de la selección uruguaya, elaboró una breve animación para presentar el choque entre Tailandia y la Celeste.

La selección uruguaya genera admiración fuera de fronteras, incluso en Tailandia, el país al que enfrenta en la final de la China Cup. Es por esto que una fanática tailandesa decidió elaborar una animación para presentar el choque entre ambas selecciones como un manga.

En el breve video se puede ver a Lucas Torreira, Diego Laxalt, Josema Giménez, Fernando Muslera y Diego Godín enfrentados a jugadores tailandeses como el delantero Chanathip Songkrasin o el arquero Sivaruck Tedsungnoen.

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La creadora de este video es una vieja conocida de los jugadores celestes. Se trata de Rinrada Meesobungam, una diseñadora gráfica tailandesa de 26 años, fanática de la Celeste, que en el Mundial de Rusia se trasladó a Niznhy Nóvgorod, la ciudad donde concentraba Uruguay, para concoer a los futbolistas y obsequiarles algunos de sus trabajos.

Rinrada se enamoró de Uruguay en el Mundial de 2014. "En la última copa en Brasil vi a Uruguay ante Inglaterra y fue magnífico. Ellos jugaron como guerreros y los comencé a seguir. Y sentí que este no es un simple equipo de fútbol; es una familiau201d, explicó.

VIDEO |La chica tailandesa fanática de Uruguay

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En esa ocasión, la diseñadora gráfica dibujó a los 23 futbolistas que participaron del torneo como si fueran caricaturas del manga japonés. En esa ocasión, llevó una plancha con stickers de sus diseños. Si bien no pudo conocer a los jugadores celestes, logró que le firmaran una bandera de Uruguay.