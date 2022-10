Trébol de Paysandú salió fortalecido de la fase regular del Súper URU y su DT palpitó los playoffs

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se aproximan instancias definitorias en el Súper URU de clubes, el Campeonato Uruguayo de Rugby de Primera División, que tras la finalización de la fase regular iniciará los playoffs el próximo viernes 28 de octubre. En la fase anterior, Trébol finalizó como líder con 38 unidades, seguido por Montevideo Cricket con 32 puntos, Old Christians con 31, Carrasco Polo con 30, Old Boys con 21 y Champagnat con nueve.



Los cuartos de final, la etapa que sigue, tendrá a estos participantes junto con Los Cuervos y PSG, que finalizaron líderes en la Primera A con 31 puntos y lograron clasificar.



En diálogo con Ovación, Mateo Durán, director técnico de Trébol, contó cómo fue el camino del equipo hasta llegar a instancias decisivas: “Desde el comienzo del torneo hasta hoy el objetivo era llegar a la última fecha en nuestro mejor nivel, para eso hemos ido atravesando diferentes instancias donde hemos ido detectando diferentes falencias que teníamos y el objetivo era mejorarlas para el siguiente”, inició.

Trébol, líder de la fase regular del Súper Uru. Foto: El Telégrafo.

Sobre el último compromiso ante Old Boys, donde perdieron 27 a 17, Durán comentó: “En este último no me quedé conforme porque no nos encontramos con nuestro juego en casi ningún momento, pero en los objetivos tácticos me quedé tranquilo porque no tuvimos demasiados errores, lo tomé más como un día donde no se nos dieron mucho las cosas, pero en general me quedé bastante conforme”.

De todas formas, el DT reconoció que a lo largo de la fase regular han tenido que superar algunas dificultades y, al ser consultado de cuáles fueron, respondió: “Fuimos atravesando muchas, las primeras que nos rompieron los ojos fue que tuvimos muchos problemas en el line-out al principio del torneo, nos pusimos como principal objetivo mejorarlo y por suerte lo hicimos rápido. A nivel defensivo encontramos algunas dificultades en el fondo, cada vez que nos pateaban resolvíamos de mala manera, y de vuelta nos pusimos a trabajar entre semana y logramos mejorarlo muchísimo, era una de nuestras principales debilidades. Después pasó un poco por la parte emocional, lográbamos conseguir picos de nivel y en determinado momento nos caíamos. Empezamos a trabajar sobre la cabeza y también encontramos algunas herramientas que nos ayudaron”.



Durán es consciente de que el verdadero torneo comienza ahora: “No cambia mucho el orden en los playoffs, sí la localía, por suerte vamos a jugar de local”, finalizó con alegría.

Durán y el nivel parejo que tiene el torneo

Mateo Durán, director técnico de Trébol, líder de la fase regular del Súper URU, se refirió a la alta competitividad que hay entre los equipos del torneo y contó que, más allá de las posiciones, todos los cruces de playoffs serán complejos: “Realmente está muy parejo el torneo, nosotros hemos perdido contra equipos que están muy abajo, por ejemplo, y contra los que terminaron arriba les hemos ganado. A lo que sí aspirábamos era a llegar a esta instancia de la mejor manera posible”, cerró Durán.