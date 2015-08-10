Los Teritos debutaron con un buen triunfo ante el local
Los juveniles iniciaron el Sudamericano con pie derecho.
La jornada inaugural del Campeonato Sudamericano Juvenil "A" tuvo saldo positivo para Los Teritos, que debutaron con una muy buena victoria frente a Paraguay, mientras que Chile hizo lo propio con Brasil.
De principio a fin. Así fue el triunfo celeste en el Estadio "Héroes de Curupayty" de Asunción del Paraguay. El equipo dirigido por Guillermo Storace salió a la cancha con Bautista Mascia (capitán); Rafael Olaso, Tomás Inciarte, Iñaki Ormaechea y Bruno Zeballos; Felipe Etcheverry y Santiago Arata; Manuel Diana, Matías Brignoni y Agustín Ortas; Lorenzo Surraco y Manuel Leindekar; Adrián Couto, Juan Chamyan y Agustín Sosa.
Gracias a los tries de Diana, Mascia en dos oportunidades y Arata, y dos conversiones de Etcheverry, Los Teritos se fueron al descanso 24-0 arriba.
En el complemento, Mascia volvió a apoyar, Olaso aportó un try y Federico Bruno dos para sentenciar el 44-0 final con el que Uruguay debutó en el certamen continental.
A primera hora.
Chile y Brasil inauguraron el Sudamericano de Paraguay jugando en el Estadio "Héroes de Curupayty" en un partido que se cerró con un cómodo triunfo trasandino por 32 a 3.
Los Cóndores, que comenzaron jugando con Avilés, Di Battista, Lastra; Ubeda, Thomas; Acevedo, de Urruticoechea, Sigren (C); Torrealba, Fernández; Gajardo, Arriagada, Ramírez, Manzano y Huerta no la tuvieron nada fácil en los primeros 40 minutos de juego que se fueron con una igualdad 3-3.
Brasil por su parte, salió a la cancha con Santos, Madalena, Figueiredo; Etlin, Rosa; Santos, Pelliciaria, Claudio; Nedeiro, Ceccarelli; R. Santos, Evaristo, Robert Santos, Marcelino; y Matheus Silva.
Ya en el complemento, Chile apretó el acelerador y terminó liquidando el partido a su favor para coronar un muy buen triunfo por 32 a 3.
Segunda fecha.
El Sudamericano tendrá este miércoles la disputa de la segunda jornada con dos encuentros. A primera hora en el Estadio "Héroes de Curupayty" se medirán Uruguay, que venció a Paraguay, y Brasil, que cayó con Chile. El partido se jugará a la hora 20:00 de Uruguay.
Por otra parte y desde las 21:30 se enfrentarán los anfitriones guaraníes y Chile.
Para el sábado está prevista la jornada de definición del Sudamericano Juvenil "A". Desde la hora 16:30 de Uruguay se jugará el partido por el tercer lugar del torneo, mientras que a las 18:00 se definirá el título de campeón y el clasificado al Junior Wolrd Rugby Trophy de 2016, el Mundial "B" M20 que todavía no tiene sede confirmada.
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