Francia comienza a soñar

AFP

n El XV de Francia, vencedor del equipo de Gales (29-22) ayer en Cardiff, durante la tercera jornada, es el único equipo invicto, y que además puede soñar con conquistar el Gran Slam en el Torneo de Seis Naciones.

Para poder llegar a esa instancia final, los franceses que ya derrotaron a Irlanda (35-17) y a Italia (25-0), tendrán que ganar sus últimos dos encuentros, en Escocia el 21 de marzo y seis días más tarde ante Inglaterra en el Stade de France.

Los franceses construyeron este tercer triunfo consecutivo apoyándose en un scrum muy dominador y a la facilidad de su pateador Jean-Baptiste Elissalde, autor de 24 puntos antes de salir por lesión.

El tricolor tenía un punto de ventaja al cabo de los primeros cuarenta minutos 13 a 12.

El XV de Francia, invicto en Cardiff desde 1996, amplió su diferencia en la segunda etapa con tres penales de Jean-Baptiste Elissalde, y de un try iniciado luego de una acción en contra del segunda línea Serge Betsen (57).

En la cuarta jornada, el equipo francés viajará a Escocia, el domingo 21 de marzo. La víspera Gales jugará en la catedral de Twickenham contra Inglaterra en tanto que Irlanda recibirá a Italia.