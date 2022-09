Final del Mundial de Seven: cuándo y a qué hora vuelven a jugar Los Teros 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay se está haciendo notar en el Rugby y su desempeño en el Mundial de Seven que se lleva a cabo en este momento en Sudáfrica no es la excepción. La delegación charrúa se hizo de un lugar en la final y Los Teros Seven se miden este domingo desde las 12:04 horas ante el conjunto de seven a side Inglaterra.

De manera independiente al resultado, la participación de la Celeste es histórica por tratarse de la primera clasificación de seven al Mundial y a la vista está que a Uruguay no le ha quedado grande. En este mediodía va en busca de imponerse en la definición.

La Celeste, inició su camino en el campeonato el jueves pasado cuando derrotó 19-7 a Hong Kong, por la primera ronda. Luego, el viernes, cayó 35-0 con Australia en los octavos de final. El sábado el primer encuentro fue victoria por 19-12 ante Canadá y más tarde se impuso 21-19 a Estados Unidos.